Utilizarea farurilor pentru avertizarea altor șoferi despre radarele rutiere este o practică des întâlnită, însă aceasta poate atrage amenzi usturătoare. Această metodă este ilegală în majoritatea cazurilor.

Ce spune legea despre utilizarea farurilor

Conform Codului Rutier, semnalele luminoase, precum claxonul sau farurile, pot fi utilizate doar în cazuri speciale.

Luminile de avertizare sunt permise doar în două situații, Pentru evitarea unui pericol iminent și în afara localităților, pentru semnalizarea intenției de depășire.

Pe de altă parte, avertizarea radarului nu se încadrează în aceste excepții și este considerată o încălcare a legislației.

Allgemeiner Deutscher Automobilclub (ADAC) subliniază că „avertizarea cu farurile este interzisă”, iar sancțiunile pot varia de la amenzi până la puncte de penalizare.

ADAC este cel mai mare club automobilistic din Germania și Europa, fondat în 1903. Organizația este recunoscută internațional pentru asistența rutieră rapidă și pentru testele riguroase de siguranță pe care le efectuează

Alternative legale pentru avertizarea șoferilor

Pentru cei care doresc să comunice existența unui radar altor participanți la trafic, există câteva opțiuni legale:

Semnalele manuale. Un simplu gest cu mâna poate fi suficient și nu încalcă legea.

Sisteme de alertă integrate în mașină. Unele vehicule moderne au inclus sisteme care avertizează automat șoferii despre radare și alte pericole.

Aplicații mobile. Aplicațiile care arată locațiile radarelor sunt legale, însă utilizarea lor în timpul condusului este strict interzisă.

Chip.de avertizează că utilizarea dispozitivelor de detectare a radarelor, inclusiv cele clasice sau integrate, poate atrage sancțiuni dure.

„Dispozitivele active de avertizare radar sunt ilegale în timpul condusului”, se arată în articol.

Cum să eviți sancțiunile

Cel mai sigur mod de a evita amenzile și riscurile pe drumuri este respectarea vitezei legale. ADAC recomandă șoferilor să adopte o conduită preventivă și să acorde atenție semnalizării rutiere.

Deși tentația de a avertiza alți șoferi despre radare este mare, riscurile asociate acestei practici – amenzi și puncte de penalizare – nu justifică gestul. Respectarea regulilor de circulație și utilizarea opțiunilor legale rămân cea mai bună soluție pentru a conduce în siguranță.

Cum e în România

Nu ai voie să dai flash-uri în trafic în România. Conform legislației rutiere, utilizarea abuzivă sau incorectă a luminilor de drum este interzisă și se sancționează contravențional.

Folosirea incorectă a luminilor: Dacă dai flash-uri pentru a avertiza alți șoferi (de exemplu, de prezența poliției) sau în alte scopuri, riști o amendă pentru utilizarea necorespunzătoare a semnalizării luminoase.

Dacă dai flash-uri pentru a avertiza alți șoferi (de exemplu, de prezența poliției) sau în alte scopuri, riști o amendă pentru utilizarea necorespunzătoare a semnalizării luminoase. Comportament agresiv: Dacă folosești flash-urile pentru a intimida un șofer din fața ta ca să te elibereze banda, fapta este încadrată la conducere agresivă. Pe lângă amendă, poliția poate dispune și suspendarea permisului de conducere pentru 30 de zile.

Una dintre cele mai cunoscute funcții ale aplicației Waze ar putea fi eliminată în anumite state europene. Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a stabilit că țările membre pot limita avertismentele referitoare la anumite controale ale poliției atunci când consideră că măsura este necesară pentru protejarea siguranței publice, relatează telegraf.rs.

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