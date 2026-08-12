Sub conceptul-umbrelă „Explorează lumea cu Radu Păltineanu by Eturia”, proiectul va aduce împreună expertiza în dezvoltarea de circuite complexe și experiența de teren a lui Radu Păltineanu, explorator care a traversat cele două Americi pe bicicletă, din Alaska până în Țara de Foc, într-o expediție de peste trei ani.

Prima experiență lansată în cadrul proiectului este „Patagonia Adventure – Explorează lumea cu Radu Păltineanu”, un circuit de grup programat pentru 16 februarie 2027, care include Argentina și Chile și propune o călătorie de 18 zile prin unul dintre ultimele mari teritorii sălbatice ale planetei.

Alături de exploratorul Radu Păltineanu, participanții vor descoperi unele dintre cele mai fascinante locuri ale Americii de Sud, într-un program care reuneşte aventura, explorarea și contactul autentic cu una dintre cele mai spectaculoase regiuni ale lumii.

De la ghețarii gigantici ai Parcului Național Los Glaciares și vârfurile emblematice Fitz Roy și Torres del Paine, până la fiordurile Patagoniei, coloniile de pinguini și orașul Puerto Williams, cel mai sudic oraș al planetei, circuitul este dedicat celor care își doresc să ajungă dincolo de traseele obișnuite și să trăiască emoția descoperirii la capătul lumii.

„În ultimii ani am observat o schimbare în modul în care călătorii români se raportează la vacanțe. Mulți dintre ei au ajuns deja în destinații emblematice și își doresc acum să revină cu un alt tip de curiozitate: să privească locurile vizitate dintr-un alt unghi, să petreacă mai mult timp în natură, să înțeleagă cultura locală și să trăiască experiențe autentice, dar într-un cadru organizat și sigur.

Parteneriatul cu Radu Păltineanu răspunde exact acestei nevoi. Adventure nu înseamnă neapărat extrem. Pentru client, adventure poate însemna curajul de a ieși din traseul previzibil, de a alege o experiență mai conectată la locurile vizitate și de a avea lângă el oamenii potriviți pentru ca această experiență să fie bine construită”, a spus Daniela Shah, cofondatoare Eturia.

Circuitele dezvoltate împreună cu Radu Păltineanu se adresează în special turiștilor de tip second time visitors, călători care au mai vizitat o destinație sau care cunosc deja circuitele clasice, dar își doresc să o descopere dintr-un unghi mai autentic, mai apropiat de natură și de cultura locală.

Ce spune Radu Păltineanu

Noua linie de produse va include experiențe de tip aventură, accesibile unui public larg, fără a presupune condiție fizică extremă sau expunere la riscuri specifice expedițiilor independente. În același timp, fiecare program va avea o componentă imersivă puternică: peisaje spectaculoase, trasee în natură, întâlniri cu comunități locale, momente de explorare activă și contexte în care călătorii pot înțelege mai bine spiritul locului.

„Pentru mine, explorarea nu înseamnă doar să ajungi într-un loc, ci să îl înțelegi, să îi simți ritmul și să fii dispus să privești dincolo de traseele evidente. Mă bucur că prin acest parteneriat putem crea contexte în care oamenii să se apropie de natură, de culturi locale și de propriul lor ritm de explorare, fără presiunea unei expediții independente. Îmi doresc ca aceste circuite să îi ajute pe călători să vadă lumea mai atent, mai curios și mai aproape de esența ei”, a spus Radu Păltineanu.

Următoarele destinații ale proiectului

În anul 2027 vor fi incluse în program cinci circuite pe şase continente în cadrul proiectului „Explorează lumea cu Radu Păltineanu by Eturia”. Trei circuite sunt deja stabilite pentru primăvara anului 2027: Patagonia, Australia & Noua Zeelandă și China & Tibet. Alte trei circuite vor fi lansate în toamna anului 2027 și vor include destinații din Africa, America de Nord și Europa.

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