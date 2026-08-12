Ceea ce trebuia să fie o duminică relaxantă s-a transformat într-o lecție dură despre reglementările stricte privind comercializarea băuturilor alcoolice în statul nordic.

Drum de jumătate de oră pentru o bere refuzată la casă

După o săptămână plină de muncă, Inma a decis să se răsplătească în singura ei zi liberă. A mers pe jos aproximativ 30 de minute până la cel mai apropiat supermarket pentru a cumpăra o bere rece.

Ajunsă la magazin, a luat produsul din raft și s-a îndreptat către casa de marcat, fără să bănuiască nicio clipă ce urma să se întâmple.

În momentul în care angajata magazinului a luat doza de bere pentru a o scana, aceasta s-a oprit, s-a uitat la cumpărătoare și i-a comunicat pe un ton foarte serios că vânzarea nu este posibilă.

„Îmi pare rău, dar nu ți-o pot vinde. Poate că mă credeți prostuță, dar în acel moment îmi venea să plâng. E singura mea zi liberă din săptămână și nu pot nici măcar să beau o bere, așa că am plecat cu mâinile goale”, a spus Inma, într-un videoclip devenit viral pe TikTok.

Trăirea frustrantă a făcut-o pe tânără să reflecteze, în drum spre casă, la modul în care obiceiurile considerate absolut normale în țara natală devin imposibile peste hotare, în timp ce regulile străine ajung treptat să facă parte din rutina zilnică.

Ce este „Alkoholloven”, legea care blochează vânzarea de alcool la sfârșit de săptămână

Situația neplăcută trăită de tânăra spaniolă este consecința directă a cadrului legislativ norvegian cunoscut sub numele de Alkoholloven (Legea Alcoolului).

Actul normativ stabilește reguli extrem de severe privind distribuția și vânzarea băuturilor alcoolice pe teritoriul țării, având ca scop declarat reducerea consumului și prevenirea problemelor de sănătate publică.

În conformitate cu această lege, supermarketurile și magazinele alimentare obișnuite au dreptul să vândă doar băuturi din prima categorie de tărie, respectiv cele care au un conținut de alcool de maximum 4,7% (cum ar fi berea sau anumite cidruri).

Cu toate acestea, vânzarea acestor produse este strict interzisă în zilele de duminică și în timpul sărbătorilor legale.

Mai mult, chiar și în zilele lucrătoare sau sâmbăta, vânzarea de bere în magazine se oprește la ore fixe, de regulă devreme seara, indiferent de programul de funcționare al supermarketului.

Băuturile cu o concentrație de alcool mai mare de 4,7% pot fi achiziționate exclusiv din magazinele de stat specializate, denumite Vinmonopolet, care au un program și mai restrictiv și sunt închise duminica.

Sfaturi pentru străinii care intenționează să se mute în Norvegia

După această experiență care le-a dat peste cap planurile de weekend, Inma și Jesús au transmis un mesaj comunității de străini care trăiesc sau intenționează să lucreze în Norvegia.

Cei doi îi îndeamnă pe rezidenți și turiști să se informeze temeinic cu privire la legislația locală înainte de a-și organiza timpul liber și cumpărăturile.

„Vă spun pentru cei care vor să vină aici. Dacă locuiți sau intenționați să locuiți și să lucrați în Norvegia, cunoașterea legilor locale previne ca duminica să devină o problemă. Este bine să consultați surse oficiale și comunitățile spaniole din Norvegia pentru experiențe practice și să pregătiți un plan B pentru weekenduri în cazul în care apar restricții”, a transmis Inma.