În avion se aflau un medic și două asistente medicale

În timpul zborului Delta 478, o pasageră a intrat în travaliu. Din fericire, în avion se aflau un medic și două asistente medicale, care au intervenit prompt alături de echipajul de zbor pentru a aduce copilul pe lume, relatează publicația americană New York Post.

„A fost o experiență unică în viață, cu adevărat”, a declarat Tina Fritz, paramedic din Oregon.

Fritz călătorea împreună cu colega sa, Kaarin Powell, iar cele două au improvizat cu resursele limitate disponibile la bord pentru a ajuta mama aflată în travaliu.

„Am cerut un kit obstetric, dar nu aveau. Am cerut pături, dar nici asta nu aveau. Așa că am zis: ok, avem nevoie de pături de la pasageri. Și de niște șireturi. Așa că unul dintre însoțitorii de bord și-a scos șiretul și l-a tăiat pentru noi”, a explicat Fritz.

Bebelușul s-a născut rapid, fără complicații

Norocul a fost de partea mamei și a echipei de salvare. Bebelușul s-a născut rapid, cu puțin timp înainte de aterizarea avionului.

„Ea zicea: «Trebuie să împing, trebuie să împing». Și în trei împingeri bune, bebelușul a ieșit și era perfect. Mama a fost extraordinară, s-a descurcat minunat”, a adăugat Tina.

Bebelușul a venit pe lume cu aproximativ 30 de minute înainte ca avionul să aterizeze pe Aeroportul Internațional din Portland.

„Am tăiat cordonul ombilical, am înfășurat bebelușul, iar apoi cineva a zis că avionul aterizează. Așa că ne-am ținut de scaune și am aterizat fără să fim legați”, a descris Fritz.

La final, mamei i s-a dat bebelușul, iar întreaga cabină a aplaudat.

„A fost incredibil să vezi totul cum se întâmplă”

Pasagerii au descris momentul ca fiind ireal. „A fost incredibil să vezi totul cum se întâmplă”, a spus un martor.

Jess, o pasageră din Atlanta, călătorea împreună cu fiica sa, Taylor, și a povestit că inițial a avut loc o altă urgență medicală în zona din spate a avionului, înainte ca femeia să intre în travaliu.

„La început, nici nu știam ce se întâmplă. Apoi, colegul meu de scaun a aflat că se naște un copil”, a spus Jess.

Aflată la câteva rânduri distanță de locul nașterii, nu a ezitat să ofere propria pătură la cererea echipajului.

„Am născut și eu, natural, și știu cât de inconfortabilă este situația. Dar ea nu țipa, nu făcea scandal, nimic”, a povestit ea despre mamă.

Echipele de urgență de la sol i-au întâmpinat la aterizare

La aterizare, mama și nou-născutul au fost întâmpinați de echipele de urgență de la sol.

„Le mulțumim sincer echipajului și voluntarilor medicali aflați la bord, care au intervenit pentru a oferi îngrijiri unui client înainte de aterizarea în Portland”, a declarat Sabrina Cole, purtător de cuvânt al Delta Airlines.

„Sănătatea și siguranța pasagerilor noștri sunt întotdeauna prioritare, iar noi le urăm toate cele bune noii familii”.

O altă femeie a născut la bordul unui avion Caribbean Airlines sâmbătă, 4 aprilie, în timpul unui zbor din Kingston, Jamaica, către New York, SUA. Piloții au cerut asistență, iar echipajul a gestionat situația cu profesionalism.

