Mesajul transmis de Ciprian Ciucu

„A venit motivarea instanței pentru care nu a fost acceptată cererea de insolvență a STB.

«Este posibil ca autoritățile să aibă dreptate, dar este tot atât de posibil ca ele să nu aibă dreptate», Procesul, Franz Kafka

Ce a însemnat faptul că STB nu a depus toate documentele necesare? STB nu i-a trecut fiecare dintre miile de salariați cărora le datorează bilete de odihnă și tratament, cu nume și prenume și cu adresele lor cu tot.

STB îmi spune că acest lucru este foarte greu de făcut și că această decizie, odată devenită publică, le-ar fi creat probleme pe legea datelor cu caracter personal/GDPR. Așa o fi, salarații ar trebui să se înscrie la masa credală, fiecare în parte, pentru biletele de odihnă și tratament”, a transmis Ciprian Ciucu, pe Facebook.

Ciprian Ciucu: „Cererea o fi fost incompletă. Csf, ncsf”

În continuare, Ciucu a transmis că STB caută soluții să se conformeze, însă presiunea din partea tuturor, mai ales a caselor de insolvență, este mare.

„În fine, STB caută soluții să se conformeze. Dar presiunea din partea tuturor, mai ales a caselor de insolvență, este mare. E cel mai mare și importat dosar de insolvență de astăzi.

Tot ce îmi doresc este ca STB să se redreseze și transpotul public să fie mai bun. Redau mai jos motivarea instanței. Așa o fi, nu-s jurist. Dar alții care se ocupă cu astfel de lucruri mi-au spus că nu au mai văzut o astfel de situație. Cererea o fi fost incompletă. Csf, ncsf… Nu contest cum a judecat juecătorul, precizările mele sunt descriptive, nu normartive”, a transmis acesta.

Cererea de insolvență STB a lui Ciprian Ciucu, respinsă de judecători

Tribunalul București a respins solicitarea de intrare în insolvență depusă de Societatea de Transport București (STB), lăsând compania la discreția creditorilor, care au formulat la rândul lor o cerere de insolvență. Potrivit Economica, dosarul creditorilor are primul termen stabilit pe 10 noiembrie 2026.



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