Înscrieri Programul FIV 2026: Ce să verifici înainte să trimiți dosarul și ce greșeală poți face la completarea datelor

Cum să completezi corect dosarul pentru Programul FIV 2026

Depunerea dosarului este doar primul pas. Documentele sunt analizate pentru a verifica eligibilitatea, iar Ministerul Muncii subliniază importanța acurateței informațiilor încărcate în platformă.

„Solicitanții trebuie să se asigure că datele personale sunt complete și corespund actelor de identitate”, se arată într-un comunicat transmis de Ministerul Muncii.

Ce trebuie să conțină dosarul

Copiile cărților de identitate trebuie să includă mențiunea „Conform cu originalul” și semnătura. Pentru cei care folosesc noile cărți electronice, este necesară scanarea față-verso și atașarea dovezii domiciliului.

De asemenea, clinica selectată pe platformă trebuie să fie aceeași cu cea indicată în cererea de înscriere și în documentul de recomandare pentru procedura FIV. În cazul cuplurilor, atât datele, cât și documentele încărcate trebuie să fie complete pentru ambii parteneri. Orice eroare sau omisiune poate întârzia procesul de evaluare.

Greșeala la completarea datelor care îți poate anula cererea

Ministerul Muncii atrage atenția asupra unei erori frecvent întâlnite în cazul cuplurilor, indiferent dacă sunt căsătorite sau necăsătorite. La încărcarea documentelor, unii solicitanți tind să completeze formularele tipizate în comun, practică ce contravine normelor oficiale.

Regula de bază stabilește că Declarația pe propria răspundere (Anexa 1a) și Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 1c) trebuie completate și semnate separat de către fiecare membru al cuplului. Un document semnat „la comun” sau fără semnătura individuală a ambilor parteneri este considerat neconform și atrage după sine necesitatea remedierii sau chiar invalidarea dosarului.

Toate anexele necesare pot fi semnate olograf sau prin utilizarea unei semnături electronice calificate. De asemenea, copiile actelor de identitate ale ambilor parteneri trebuie să aibă înscrisă mențiunea olografă „conform cu originalul” și să conțină semnătura fiecărui titular.

Ministerul Muncii le recomandă românilor să verifice permanent starea dosarului

După depunere, dosarul primește statusul „NOU”, iar documentația poate fi actualizată până la intrarea în evaluare. Dacă apar neclarități, comisia de evaluare va transmite o singură solicitare de completări prin platformă, iar termenul de răspuns este de maximum 10 zile calendaristice. Nerespectarea acestui termen poate duce la respingerea dosarului.

Programul FIV 2026 acoperă o parte din costurile tratamentelor de reproducere umană asistată, oferind o șansă reală familiilor care își doresc copii.

„Această inițiativă este o măsură importantă pentru creșterea natalității și sprijinirea familiilor”, a mai transmis Ministerul Muncii.

Înscrieri Programul FIV 2026: Ce să verifici înainte să trimiți dosarul și ce greșeală poți face la completarea datelor
Cele mai importante detalii de care oamenii trebuie să țină cont la depunerea dosarelor pentru Programul FIV 2026. Sursa foto: Fotografie generată cu ajutorul inteligenței artificiale

Care sunt condițiile de eligibilitate pentru Programul FIV 2026

Programul se adresează femeilor singure și cuplurilor în care femeia are vârsta cuprinsă între 24 și 42 de ani împliniți la data depunerii. Cel puțin unul dintre parteneri sau femeia singură trebuie să aibă cetățenie română, domiciliul în România și calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate. Adeverințele emise de Casa de Asigurări de Sănătate trebuie să se afle obligatoriu în perioada de valabilitate la momentul încărcării.

O atenție deosebită trebuie acordată Indicației medicale FIV (Anexa 1b). Acest document trebuie eliberat de un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu competență în reproducere umană asistată medical, care este angajat sau colaborator al unei clinici partenere în program.

Valabilitatea acestei adeverințe este de maximum 60 de zile anterioare datei de depunere a dosarului, însă actul nu poate fi emis înainte de data la care clinica respectivă s-a afiliat oficial la ediția 2026 a programului.

Înscrierile continuă până pe 15 noiembrie 2026, exclusiv online, pe platforma https://up-comunitate.ro.

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