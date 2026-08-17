Incidentul s-a petrecut recent, în timp ce acesta se întorcea acasa, conform PhoneArena.

Telefonul, achiziționat cu o lună înainte

Device-ul fusese cumpărat cu doar o lună în urmă de la un retailer local. Până la momentul incidentului, telefonul funcționa normal.

Totuși, potrivit sursei citate, smartphone-ul ar fi început să se încălzească brusc înainte să izbucnească în flăcări. „După explozie, bucăți din telefon s-au împrăștiat, iar hainele mele au luat foc”, a declarat bărbatul în cauză.

În urma incidentului, tânărul a fost transportat de urgență la spital, suferind arsuri grave la mâini și în zona inferioară a corpului.

Cauza probabilă: bateria

Imaginile publicate pe internet arată resturile telefonului, iar experții sugerează că problema a fost cauzată de o defecțiune a bateriei. Aceasta s-a topit complet, afectând și carcasa din sticlă de pe spatele telefonului.

Tânărul, care a încercat să scoată rapid telefonul din buzunar, a suferit arsuri serioase la mâini și în zona intimă.

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