Fie că este vorba despre o minune naturală unică, despre dificultatea extremă de a ajunge acolo sau despre dorința de a experimenta natura în adevărata ei formă, turismul extrem este în plină expansiune. Iată patru dintre cele mai neprietenoase, dar fascinante destinații de pe glob.

1. Valea Morții (SUA) – Iadul de pe Pământ unde termometrele sar de 56°C

Situată în California, Valea Morții (Death Valley) deține recordul pentru unele dintre cele mai ridicate temperaturi înregistrate vreodată pe planeta noastră.

În timpul verii, aerul devine irespirabil, iar valorile termice au depășit deseori pragul critic de 56°C. În aceste condiții, expunerea neprotejată poate deveni mortală în doar câteva ore.

Peisajul este definit de întinderi masive de sare, dune uriașe de nisip și canioane stâncoase, unde umbra naturală și sursele de apă lipsesc cu desăvârșire.

În ciuda climatului deșertic necruțător, vizitatorii sunt atrași de unicitatea Bazinului Badwater (cel mai de jos punct din America de Nord), de dunele de nisip Mesquite Flat și de oportunitatea de a admira unul dintre cele mai întunecate și clare ceruri nocturne de pe continent, perfect pentru pasionații de astronomie.

2. Depresiunea Danakil (Etiopia) – Peisajul extraterestru cu aer toxic

Găsită în zonele joase ale regiunii Afar din Etiopia, Depresiunea Danakil este recunoscută din punct de vedere științific ca fiind una dintre cele mai neprietenoase zone pentru viață.

Aici, temperaturile depășesc în mod constant 45°C, însă adevăratul pericol este reprezentat de compoziția extrem de toxică a aerului, încărcat cu vapori de sulf, și de prezența izvoarelor geotermale acide.

Călătorii care ajung aici descriu frecvent locul ca fiind desprins de pe o altă planetă sau dintr-un film SF.

Câmpurile de sulf în nuanțe neon, lacurile de lavă clocotitoare, structurile saline multicolore și activitatea vulcanică intensă transformă această depresiune în una dintre cele mai spectaculoase, dar și riscante destinații de aventură din întreaga Africă.

3. Muntele Everest (Nepal/China) – Capcana din „Zona Morții”

Cel mai înalt vârf al Planetei, Muntele Everest (8.848 m), rămâne un etalon al pericolului în turismul montan. Dincolo de riscurile clasice reprezentate de avalanșe, schimbări bruște de vreme sau crevase adânci, alpiniștii trebuie să înfrunte o barieră biologică dură: „Zona Morții”.

Situată la altitudini de peste 8.000 de metri, această regiune este caracterizată de o lipsă acută de oxigen, ceea ce declanșează deteriorarea treptată și rapidă a organelor umane. În ultimii ani, supraaglomerarea rutelor de ascensiune a crescut dramatic numărul victimelor, alpiniștii fiind blocați la altitudini extreme la cozi kilometrice.

Cu toate acestea, mitul Everestului nu pălește. Cei care nu au pregătirea tehnică necesară pentru a atinge vârful optează pentru drumeția spre Tabăra de Bază a Everestului (Everest Base Camp), un traseu popular care oferă peisaje uluitoare asupra Himalayei și o incursiune fascinantă în cultura comunităților de șerpași.

4. Antarctica – Pustiul alb unde izolarea este totală

Antarctica este, fără drept de apel, cel mai rece, cel mai vântos și cel mai arid continent de pe Pământ. Aici, temperaturile extreme pot scădea cu ușurință sub minus 50°C, iar vânturile puternice pot izola complet regiunea de restul lumii.

Din cauza gheții marine masive, continentul este inaccesibil pentru nave în cea mai mare parte a anului, ceea ce înseamnă că orice urgență medicală majoră devine o misiune de salvare extrem de dificilă și riscantă.

În ciuda acestor bariere naturale severe, turismul de croazieră în Antarctica a înregistrat o creștere masivă în ultima perioadă.

Vizitatorii sunt dispuși să plătească sume considerabile pentru a vedea cu ochii lor aisbergurile gigantice unice, coloniile vaste de pinguini, balenele și fauna sălbatică care a învățat să supraviețuiască în cel mai ostil mediu din lume.

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