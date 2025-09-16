Tratamente destinate copiilor între 4 și 18 ani

Lucrările includ amenajarea a două săli de terapie, o sală de așteptare, un vestiar și trei grupuri sanitare, dintre care unul adaptat persoanelor cu dizabilități. Noile echipamente vor fi folosite pentru tratamente destinate copiilor între 4 și 18 ani, mulți dintre ei cu afecțiuni neurologice care necesită programe complexe și de lungă durată.

5.500 de ședințe de kinetoterapie pe an

În prezent, la centrul din București au loc peste 5.500 de ședințe de kinetoterapie pe an, dintre care 1.200 pentru pacienți cu patologie neurologică. Medicii spun că, în lipsa dotărilor necesare, numărul ședințelor ar putea fi mult mai mare și mai eficient.

„Recuperarea medicală nu este o opțiune, ci o necesitate pentru mulți copii. Este șansa lor la o viață cât mai normală”, a declarat dr. Adina Negoiță, fondatoarea Clinicii Medikali.

Intervențiile timpurii pot schimba radical viața copiilor cu tulburări neuromotorii sau paralizii

Serviciile de recuperare medicală din Centrul de sănătate mintală al INSMC sunt oferite în mod gratuit, pe termen nedeterminat, pentru afecțiuni precum: întârzieri și tulburări în dezvoltarea psihomotorie, patologie neuromusculară, sechelaritate după rahitism, picioare strâmbe congenital, paralizie de plex brahial sau tulburări de neurodezvoltare. Echipele multidisciplinare ale centrului sunt formate din medici psihiatrie pediatrică, medici de recuperare, kinetoterapeuţi și asistente balneofizioterapie.

Recomandări Cum a băgat programul „Masa sănătoasă” în spital un copil de grădiniță la Șag, Timiș. Politicienii locali, implicați în programul guvernamental, încearcă să minimalizeze gravitatea situației

Specialiștii atrag atenția că fiecare progres contează, iar intervențiile timpurii pot schimba radical viața copiilor cu tulburări neuromotorii sau paralizii. „Noile condiții ne permit să aplicăm terapii mai eficiente și mai sigure, oferindu-le șansa la o recuperare modernă”, spune kinetoterapeutul Radu Valentin.

Proiectul, considerat esențial pentru sprijinirea micilor pacienți și a familiilor lor, este susținut de echipe medicale multidisciplinare formate din medici de psihiatrie pediatrică, recuperare medicală și kinetoterapeuți. Managerul INSMC, conf. univ. dr. Oana Toader, subliniază că investiția are „impact direct în viețile copiilor și familiilor lor, dar și în societate în ansamblu”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE