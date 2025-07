Henry Ford a fost pasionat de mic de motoare

Henry Ford, fondatorul companiei Ford Motor, s-a născut la data de 30 iulie 1863, într-o fermă din Springwells Township, comitatul Wayne, statul Michigan, situată la 15 km distanță de Detroit. A fost cel mai mare dintre cei șase copii (patru băieți și două fete) ai lui Mary Litogot și William Ford. Tatăl său, originar din comitatul Cork din Republica Irlanda, emigrase în America împreună cu familia în 1847.

Tânărul Henry își ajuta părinții la sarcinile gospodărești și urma cursurile unei școli din apropiere, care avea o singură clasă. El și-a manifestat interesul pentru mecanica auto de la o vârstă foarte fragedă, iar la vârsta de 12 ani își petrecea majoritatea timpului liber într-un mic atelier mecanic amenajat chiar de el. De altfel, pe când avea doar 15 ani, el a construit în acest atelier primul său motor cu aburi.

A plecat de acasă la 16 ani

Henry nu a fost atras nici de școală, nici de viața la fermă, iar în 1879, la vârsta de 16 ani, a plecat la Detroit pentru a-și găsi o slujbă. S-a angajat ca ucenic într-un atelier al firmei James F. Flower and Brothers, dar și la uzina Detroit Dry Dock Company. După finalizarea uceniciei, în 1882, a petrecut un an instalând și reparând motoare cu aburi produse de compania Westinghouse, potrivit Corporate.Ford.com.

Pe 11 aprilie 1888, s-a căsătorit cu Clara Jane Bryant, fiica Marthei (Bench) și a lui Melvin Bryant, și ei fermieri tot în comitatul Wayne, locul natal al lui Ford. Cei doi au avut un singur copil, Edsel Bryant Ford, care s-a născut la 6 noiembrie 1893.

În iulie 1891, a fost angajat ca inginer la Edison Illuminating Company din Detroit, care fusese fondată în 1880 de Thomas Edison, cel care avea să-i devină lui mentor și prieten de-o viață. Henry a fost promovat inginer-șef pe 6 noiembrie 1893.

Cariera de producător de automobile

Cariera lui Henry Ford ca producător de automobile a început în iarna anului 1893. Interesul pentru motoarele cu ardere internă l-a determinat să construiască în bucătăria casei sale de pe strada Bagley Avenue nr. 58, din Detroit, primul său propulsor. Acesta avea un singur cilindru și era alimentat cu benzină.

O versiune îmbunătățită a acestui motor a fost folosită ulterior pentru a propulsa primul automobil construit de Ford, care a fost finalizat în iunie 1896. Acesta era, în esență, un cadru de fier cu patru roți de bicicletă, motiv pentru care a fost botezat Quadricycle. La 19 august 1899, Ford a demisionat de la Edison Illuminating și, împreună cu alți parteneri, a fondat compania Detroit Automobile, care avea să intre în faliment după doar 18 luni.

Pentru a-și revitaliza averea, Ford și-a asumat riscuri mai mari, proiectând și construind mai multe mașini de curse pe care le-a și pilotat. Cu una dintre acestea, numită Sweepstakes, el l-a învins pe un cunoscut pilot al vremii, Alexander Winton, pe o pistă din Grosse Pointe, Michigan, la 10 octombrie 1901.

O lună mai târziu, Henry a fondat a doua sa companie auto, Henry Ford Company, din care însă a ieșit la începutul anului 1902. Aceasta avea să devină ulterior Cadillac Motor Car Company. La 12 ianuarie 1904, aflat la comenzile unui alt model de curse, denumit 999, Ford a stabilit un record mondial de viteză pe distanța de o milă, pe care a acoperit-o în 39,4 secunde, conducând pe luciul gheții lacului St. Clair.

Model A, prima mașină construită de Henry Ford

Succesul acestor mașini de curse a atras interesul a nu mai puțin de 12 susținători financiari. Bucurându-se de sprijinul acestora, la 16 iunie 1903, Henry a înființat cea de-a treia sa companie auto, pe care a denumit-o Ford Motor Company. Henry deținea 25,5% din acțiunile noii entități, care avea un capital inițial de 28.000 de dolari.

Istoria timpurie a acestei companii ilustra unul dintre cele mai importante talente ale lui Henry Ford, și anume capacitatea de a identifica și de a atrage lângă el oameni remarcabili. El a angajat un nucleu de tineri capabili, care au crezut în viziunea sa și care aveau să transforme Ford Motor Company într-una dintre marile întreprinderi industriale din lume ale acelor vremuri.

Prima mașină produsă de această companie, care a primit numele de Model A, a fost vândută la data de 15 iulie 1903 și a fost urmată de mai multe versiuni îmbunătățite. În 1906 a devenit președintele companiei și acționarul majoritar, iar anul următor a lansat Ford Model N. Acesta era dotat cu motor cu patru cilindri și avea un preț de 600 de dolari, ceea ce l-a transformat în cea mai bine vândută mașină din SUA.

Totuși, Ford avea o viziune mai amplă, și anume dorea să ofere publicului o „mașină pentru marea mulțime”, care să fie mai bună și mai ieftină aflăm de pe site-ul Thehenryford.org. Ajutat de un grup atent selectat de angajați, el a lansat la 1 octombrie 1908 Model T, un vehicul ușor de operat, de întreținut și de manevrat pe drumuri accidentate, iar asta l-a trnasformat rapid într-un mare succes de piață.

Jumătate dintre mașinile din SUA erau Ford Model T

Ford putea vinde cu ușurință tot ceea ce producea, însă își dorea să producă tot ceea ce putea vinde. Pentru asta, în 1910, compania Ford Motor s-a mutat într-o fabrică mai mare în Highland Park, Michigan, unde a început o campanie intensă de creștere a producției și de reducere a costurilor.

Inspirându-se din alte industrii, precum cele de ceasuri, arme și biciclete, Henry Ford și echipa sa au dezvoltat, până în 1913, prima linie de asamblare mobilă dedicată automobilelor. Munca repetitivă, însă, i-a nemulțumit pe angajați, iar fluctuația de personal era uriașă. 53.000 de muncitori erau recrutați anual pentru a menține ocupate cele 14.000 de posturi. Ca răspuns, în 1914, Henry Ford a dublat salariul zilnic la 5 dolari, reușind astfel să stabilizeze forța de muncă și să le permită angajaților săi să-și cumpere chiar mașinile pe care le fabricau.

Vânzările Model T au crescut constant pe măsură ce prețul scădea. Până în 1922, jumătate dintre mașinile din SUA erau Model T, iar un automobil cu două locuri costa doar 269 de dolari. Model T a ajuns să fie cunoscut ca „Tin Lizzie”, notează Pbs.org

Cine i-a luat locul la conducerea companiei

În 1919, Henry Ford, Clara și fiul lor Edsel au cumpărat acțiunile tuturor acționarilor minoritari pentru suma de 105.820.894 de dolari, devenind în acest fel unicul proprietar. Edsel a preluat funcția de președinte în același an și a condus compania până la moartea sa, în 1943, la vârsta de 49 de ani, răpus de un cancer la stomac.

Henry avea să revină la conducere, iar în septembrie 1945, când a demisionat a doua oară din funcția de președinte, și-a exprimat dorința ca nepotul său, Henry Ford II, să fie următorul președinte, iar consiliul de administrație i-a îndeplinit cererea.

În 1946, Henry Ford a fost omagiat cu ocazia Jubileului de Aur al industriei auto pentru contribuțiile aduse la dezvoltarea acestui sector. În iulie același an, 50.000 de oameni l-au aplaudat în Dearborn la o petrecere grandioasă organizată cu ocazia împlinirii vârstei de 83 de ani. Ulterior, American Petroleum Institute i-a acordat prima Medalie de Aur anuală pentru contribuții remarcabile la bunăstarea umanității.

Accidentul vascular din 1945 i-a fost fatal

În colaborare cu jurnalistul Samuel Crowther, Henry Ford a scris mai multe lucrări care au marcat epoca: „My Life and Work” (1922), „Today and Tomorrow” (1926) și „Moving Forward” (1930). În aceste volume el și-a descris atât parcursul industrial, cât și teoriile sociale și economice. De asemenea, a publicat și lucrarea „Edison, As I Know Him” (1930), tot în colaborare cu Crowther.

Henry Ford a primit titluri onorifice de Doctor în Inginerie din partea Universității din Michigan și Michigan State College (în prezent Michigan State University), precum și un titlu de Doctor în Drept din partea Colgate University.

La începutul anului 1945, a suferit un accident vascular cerebral grav în timpul unei călătorii la Richmond Hill, moșia sa din Georgia. Henry Ford devenise slăbit mintal și fizic, adesea nereușind să-și recunoască vechii prieteni și asociați, fiind ținut departe de ochii publicului. Fondatorul Ford Motor Company a trecut la cele veșnice la reședința sa din Dearborn la data de 7 aprilie 1947, în urma unei hemoragii cerebrale. Avea 83 de ani. Alături de el, în ultimele clipe, s-au aflat soția Clara și colaboratorii apropiați. A fost înmormântat în cimitirul familiei de la Biserica Episcopală Sf. Marta din Detroit.

Guvernul SUA l-a omagiat în 1965, imprimând chipul său alături de un Model T pe un timbru poștal din seria Americani celebri.

