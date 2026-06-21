Un real succes

Pe lângă clasica înmormântare sau incinerare, cetățenii din landul german Schleswig-Holstein au acum la dispoziție o a treia opțiune oficială: compostarea umană, relatează televiziunea PRO TV.

Parlamentul local a adoptat în unanimitate noua lege, după un program pilot de doi ani care s-a dovedit a fi un real succes. În această perioadă de testare, 76 de persoane au fost deja conduse pe ultimul drum folosind tehnica transformării trupului în îngrășământ natural.

„Pentru prima dată de la înființarea Republicii Federale Germania, o nouă formă de înmormântare este consacrată prin lege. Este o zi specială pentru toată lumea”, a declarat Pablo Metz, cofondatorul „Reburied”, compania care se ocupă de această procedură.

Cum funcționează „coconul” ecologic

Tehnica este inspirată în totalitate din mecanismele biologice ale naturii și elimină complet poluarea generată de incinerare sau ocuparea masivă a spațiilor din cimitire.

Procesul se desfășoară în câțiva pași foarte stricți. Trupul neînsuflețit este așezat într-un dispozitiv special, asemănător unui cocon, pe un strat bogat în paie și așchii de lemn, adăugându-se apă și oxigen.

Amestecul stimulează activitatea bacteriană naturală, temperatura din interior ajungând la aproximativ 70 de grade Celsius. În doar 40 de zile, corpul se descompune complet și se transformă în compost (pământ fertil).

Ulterior, pământul rezultat este colectat și îngropat într-un cimitir, oferind o alternativă simbolică pentru familii: aceea de a reda trupul direct circuitului natural al vieții.

Cât costă compostarea umană

Pentru a deveni lege, procedura a trecut prin verificări extrem de riguroase din partea autorităților din sănătate. „Totul s-a făcut în baza unor reglementări foarte stricte. Concluzia a fost clară: funcționează”, a precizat Kerstin von der Decken, ministra Sănătății din landul Schleswig-Holstein.

O astfel de înmormântare ecologică are un cost estimat la 4.200 de euro. Germania nu este singura țară care face pași mari în această direcție. Tehnica ecologică a compostării umane câștigă teren rapid la nivel global, fiind deja legalizată în mai multe state din SUA și intens dezbătută pentru a fi implementată și în Franța.

Ce este terramarea?

În prezent, legislația franceză permite doar înmormântarea și incinerarea ca metode de înmormântare. Cu toate acestea, există o diversitate de procedee în cadrul acestor practici, ceea ce sugerează posibilitatea unei evoluții în domeniul funerar.

Terramarea este un proces inspirat din ciclul naturii, care utilizează așchii de lemn pentru a crea condiții propice activității bacteriilor aerobe. Acest lucru duce la o descompunere mai rapidă a corpului, în mai puțin de un an, comparativ cu înmormântarea tradițională care poate dura zeci de ani.

Procesul produce un humus sănătos care poate fi folosit pentru creșterea plantelor, transformând potențial cimitirele în spații verzi pline de viață. Există mai multe variante ale terramării, inclusiv la suprafață, în subteran sau în containere.

Studiile de opinie din Franța arată o preferință crescândă pentru soluții funerare ecologice. Potrivit articolului din The Conversation, studiile de opinie arată o preferință pentru soluții funerare mai ecologice, de la 20% la peste 45% dintre respondenți, și o bună acceptare socioculturală a acestei metode.

O persoană își poate transforma corpul în compost organic după moarte, ca o alternativă ecologică la înmormântarea tradițională sau incinerare, relatează BBC.

Statele Washington, în 2019, apoi Colorado, Oregon, Vermont și California au aprobat „reducerea naturală a corpului uman la compost organic. Procedura este legală și în Suedia, iar în Marea Britanie este permis ca un trup să fie îngropat fără sicriu sau într-un sicriu biodegradabil.





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