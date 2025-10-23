Saramura perfectă pentru varză murată și murături

Astfel, locuitorii din comuna Colți diluează apa sărată naturală cu apă dulce într-un raport specific pentru a obţine saramura perfectă. Această practică are rădăcini adânci în tradiţia locală şi este considerată superioară utilizării sării comerciale.

Ciprian Ionuţ Chiriac, un localnic din Colţi, explică avantajele acestei metode: „Apa este foarte sărată, vin oameni din zonă care mai ştiu cum se pun cu saramură murăturile, varza, carnea sau brânza. Se diluează cu apă, nu se poate consuma în starea aceasta. Mai sus, la vreo kilometru şi jumătate, se văd malurile de sare. Aici, la Pârscov şi la Colţi, cam toţi bătrânii o folosesc. Este mai bună decât sarea pentru că ţine mai bine la conservarea produselor”.

Bogăţiile naturale ale comunei Colţi

Colţi, situată pe Valea Sibiciului, este cunoscută nu doar pentru izvoarele sărate, ci şi pentru depozitele de chihlimbar.

Această „piatră magică” cu nuanţe de culoarea focului reprezintă o altă comoară a regiunii, adăugând la diversitatea resurselor naturale locale.

Procesul de conservare

Luna octombrie este considerată ideală pentru varza murată.

Maria Rădulea, o păstrătoare a tradiţiei locale, descrie procesul în detaliu: „În primul rând, trebuie să alegem varza. Trebuie să fie o varză cu foi cât mai subţiri şi mai aşezată. Pe fundul butoiului, depinde de cantitate, voi pune doi ştiuleţi de porumb, două gutui parfumate şi mărar. Folosim cam un litru de apă sărată la 10 litri de apă dulce”, subliniind concentraţia ridicată a apei sărate naturale.

Utilizări multiple ale saramurii

Saramura naturală nu este folosită doar pentru conservarea legumelor. Aceasta este utilizată şi în prepararea brânzeturilor şi conservarea cărnii.

Maria Rădulea explică: „Se foloseşte în concentraţie mare pentru brânză. La carne o punem cu moderaţie. Se pune carnea, saramură, se lasă până carnea îşi ia sarea, după care se scoate la afumat”.

Beneficiile apei sărate naturale

Locuitorii preferă această metodă tradiţională datorită calităţii superioare şi beneficiilor pentru sănătate. Ciprian Ionuţ Chiriac menţionează: „Ciobanii vin şi iau cu butoaiele şi pun brânza în saramură, bineînţeles îndoită cu apă sau cu zer, pentru că stă foarte bine şi, fiind naturală, este mai sănătoasă. Are un gust deosebit faţă de sarea de masă, sigur mai conţine şi alte minerale şi are un gust natural de sare”, subliniind diferenţa de gust şi compoziţie faţă de sarea comercială.

Alte surse de apă sărată în regiune

Pe lângă Colţi şi Pârscov, comuna Mânzăleşti este, de asemenea, recunoscută pentru resursele sale naturale de sare.

Locuitorii de aici folosesc saramura din pământ în special pentru conservarea gogonelelor, continuând astfel tradiţia locală de utilizare a resurselor naturale în conservarea alimentelor.

