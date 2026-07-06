Ce este polidactilia

Toby își datorează recordul unei mutații genetice numite polidactilie. Aceasta determină formarea unor degete suplimentare, care pot apărea pe interiorul sau exteriorul labei, uneori chiar în grupuri. Deși aspectul este neobișnuit, mutația nu afectează sănătatea motanului.

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Mutația este transmisă de obicei autozomal-dominant, ceea ce înseamnă că dacă unul dintre părinți are gena, există o mare probabilitate ca descendenții să o moștenească. Nu doar animalele pot fi afectate de polidactilie, ci și oamenii.

Polidactilia la oameni

Un caz celebru este cel al familiei Da Silva din Brazilia. În anii 2010, 14 dintre cei 23 membri aveau câte șase degete la fiecare mână și picior. Povestea lor a fost prezentată într-un show TV, potrivit 20 Minuten.

În cazul oamenilor, de cele mai multe ori, degetele suplimentare sunt îndepărtate chirurgical din motive estetice sau pentru a îmbunătăți funcționalitatea mâinilor și picioarelor. Totuși, familia Da Silva nu a optat pentru astfel de intervenții.

Toby, moștenitorul unui record

Deși Toby este unic, nu este primul motan cu 28 de degete. În 2002, un motan din Canada, Jake, a stabilit același record. Jake a murit în 2024, iar Toby este acum singurul motan în viață cu această particularitate.

În lumea animalelor, și alte pisici au atras atenția prin mutații genetice. De exemplu, Midas, o pisică din Turcia, s-a născut cu patru urechi, o anomalie diferită, dar la fel de fascinantă.

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