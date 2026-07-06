„Deltă urbană” la confluența râurilor Bahlui și Nicolina

Se promite un ecosistem natural controlat, cu zone de relaxare și piste de biciclete, care ar fi gata în următorii trei ani.

„Primăria Municipiului Iași a reluat o idee lansată în urmă cu câțiva ani și face pași concreți pentru amenajarea unei «delte urbane» la confluența râurilor Bahlui și Nicolina, în zona Podului de Piatră. Proiectul urmărește transformarea acestui nod natural într-un reper verde al orașului”, a scris, luni, Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, pe Facebook.

La șase luni de la demararea studiului de fezabilitate, realizat de firma Kango Proiect SRL, în baza unui contract de 150.000 lei fără TVA, municipalitatea pregătește aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru a lansa licitația de execuție.

Ce înseamnă proiectul pentru locuitori

Amenajarea va include alei pietonale, piste pentru biciclete, zone de relaxare, puncte de belvedere și promenade riverane, spații pentru sport, zone de joacă și locuri de odihnă.

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„Potrivit studiului de fezabilitate, proiectul «Delta urbană» urmărește valorificarea zonei de confluență Nicolina-Bahlui prin transformarea ei într-un spațiu verde, modern și accesibil comunității. Proiectul prevede crearea unui microsistem deltaic natural controlat, cu brațe secundare de apă, canale, lacuri de retenție și zone umede care vor sprijini biodiversitatea și vor contribui la gestionarea inteligentă a apelor pluviale. Malurile vor fi regenerate ecologic prin tehnici de bioinginerie și plantări cu specii autohtone”, precizează edilul.

Valoarea totală a investiției este estimată la aproximativ 36,5 milioane lei cu TVA, din care construcțiile-montaj reprezintă 22,79 milioane lei. Durata de execuție este estimată la 24 de luni, iar implementarea completă la 36 de luni.

„Pentru finanțare vor fi identificate fonduri europene, naționale și locale”, a mai spus Mihai Chirica.

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