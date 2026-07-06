CFR SA trage un nou semnal de alarmă prin campania „O CLIPĂ, O VIAȚĂ!”: „calea ferată nu este loc de joacă”, iar teribilismul poate bloca întregul trafic feroviar și poate costa vieți.

„Cei doi au ales ca loc de explorare o zonă tehnică destinată exclusiv circulației trenurilor și activităților feroviare autorizate. Într-un astfel de spațiu, riscul este major. Un tren aflat în circulație nu poate opri imediat, iar mecanicul nu poate evita brusc o persoană aflată pe linie. Câteva secunde pot face diferența dintre viață și moarte”, se arată într-un comunicat emis de CFR SA.

Impiegatul de mișcare (IDM) le-a cerut celor doi să părăsească zona periculoasă, tinerii acceptând cu greu acest lucru.

„Imaginile au fost transmise Poliției Transporturi Feroviare, pentru dispunerea măsurilor legale care se impun. Accesul neautorizat pe calea ferată nu pune în pericol doar persoanele care intră pe linii. Un asemenea incident poate impune oprirea sau încetinirea trenurilor, verificarea zonei, intervenția personalului feroviar și aplicarea unor măsuri operative pentru menținerea siguranței circulației”, potrivit sursei citate.

O astfel de situație aduce efecte care se pot resimți asupra întregului trafic feroviar.

„Pot apărea întârzieri, perturbări în circulația trenurilor și verificări suplimentare ale infrastructurii. Zona feroviară include linii, aparate de cale, instalații de semnalizare, echipamente electrice, cabluri și alte elemente tehnice esențiale pentru circulația trenurilor. Orice pătrundere neautorizată poate afecta siguranța persoanelor, activitatea personalului feroviar și continuitatea circulației, într-un domeniu cu importanță strategică pentru mobilitatea publică și economică”, se mai arată în comunicat.

CFR SA derulează campania „O CLIPĂ, O VIAȚĂ!”, prin care transmite un mesaj important: „STOP! Calea ferată nu este loc de joacă!”.

„Accesul neautorizat pe calea ferată nu este o provocare, nu este o joacă și nu este o simplă abatere. Este un pericol real, care poate avea consecințe tragice. CFR S.A. face apel la responsabilitate și la informare corectă”, au mai adăugat reprezentanții CFR SA.

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