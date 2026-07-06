Într-o discuție cu jurnaliștii, în Biroul Oval, Donald Trump a fost chestionat despre ultimele atacuri aeriene masive ale Rusiei asupra Ucrainei. Întrebat dacă Vladimir Putin se află sub presiune după ultima discuție purtată cu el, președintele american a răspuns: „Cred că este sub presiune”. El a adăugat apoi că Putin și-ar dori să încheie războiul din Ucraina.

„Vrea să-i pună capăt. Și Ucraina vrea să-i pună capăt. Negociem și vom vedea dacă putem să-i punem capăt. Este teribil”, a comentat Trump, reiterând că a „încheiat opt ​​războaie”.

„Cred că suntem mai aproape de asta decât își poate imagina cineva, iar președintele Putin vrea să-i pună capăt, pot spune asta cu deplină încredere. A fost o conversație foarte bună. Și președintele Zelenski vrea să-i pună capăt acum. Vom merge și noi la summitul NATO și vom vorbi despre asta. Cred că putem să-i punem capăt”, a adăugat liderul republican de la Casa Albă.

Donald Trump a fost sunat sâmbătă, 4 iulie, de Ziua Națională a SUA, atât de Vladimir Putin, cât și de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Zelenski a precizat că el și Trump au convenit să continue dialogul la summitul NATO de la Ankara, programat pentru marți și miercuri.

La rândul lui, Putin l-a invitat pe Trump într-o vizită în Rusia. Kremlinul a ținut să laude poziția lui Trump în medierea războiului din Ucraina și a susținut că președintele american îl va suna pe liderul autocrat rus după întrevederea programată pentru miercuri cu Zelenski.

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