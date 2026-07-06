Criticile lui Trump au subminat decisiv încrederea în NATO

„Poate fi o reacție la retorica lui Trump, care pune sub semnul întrebării solidaritatea față de clauza de apărare mutuală din Articolul 5 al NATO”, a declarat Gerlinde Niehus, expert în securitate și fost oficial NATO. Trump a criticat frecvent aliații NATO pentru lipsa de sprijin în războiul SUA din Iran, numind alianța „un tigru de hârtie” și punând la îndoială disponibilitatea țărilor europene de a sprijini SUA în caz de nevoie.

Niehus a explicat că această schimbare ar putea fi legată de scăderea reputației SUA, Foto Profimedia

În plus, președintele american a amenințat cu anexarea Groenlandei, a pus sub semnul întrebării independența Canadei și a ridiculizat contribuțiile aliaților în războiul din Afganistan. Recent, înaintea summitului NATO de la Ankara, Trump a reluat criticile la adresa alianței, declarând: „Este ridicol ca SUA să continue pe acest drum unilateral atunci când relația nu este reciprocă”.

Diferență majoră de percepție față de NATO între europeni și americani

Sondajul, realizat pe un eșantion de peste 31.000 de persoane între martie și aprilie 2026, arată că sprijinul pentru NATO a scăzut la nivelul întregii alianțe cu aproximativ 8 puncte procentuale față de anul 2025.

Cu toate acestea, majoritatea respondenților din țările membre continuă să sprijine NATO. Aproximativ 62% cred că apartenența la alianță reduce riscul unui atac, iar 65% susțin menținerea statutului de membru al țărilor lor. În plus, 72% dintre cei chestionați consideră importantă legătura transatlantică.

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Încrederea europenilor în SUA a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimele decenii

Încrederea europenilor în SUA a atins un minim istoric de doar 11%, în scădere constantă de la 22% în noiembrie 2024, pe fondul declarațiilor președintelui Donald Trump privind reducerea contribuției americane și a pozițiilor sale ambigue față de NATO, arată un sondaj al Consiliului European pentru Relații Externe realizat în 15 țări.

Conform cercetării publicate înaintea unor summituri cheie ale G7 și NATO, tot mai mulți cetățeni percep Washingtonul drept un rival și se îndoiesc de sprijinul militar american în cazul unui conflict.

Această degradare a parteneriatului transatlantic a determinat o creștere puternică a susținerii pentru independența militară a continentului, majoritatea respondenților militând pentru consolidarea capacităților proprii de apărare, împrumuturi comune la nivelul UE pentru finanțarea armatei și prioritizarea achizițiilor de echipamente produse în Europa.

Creșterea percepției favorabile față de Rusia și China

Donald Trump a fost primit de Xi Jinping la Zhongnanhai, locul unde puțini lideri străini ajung. Foto: Profimedia Images

Pe lângă schimbările în percepția asupra NATO, sondajul a relevat și o creștere a opiniilor favorabile față de Rusia și China în rândul cetățenilor din țările membre.

Potrivit datelor, 17% dintre respondenți au o părere favorabilă despre Rusia, față de 12% în 2025, în timp ce 22% au o opinie pozitivă despre China, în creștere de la 17% în același interval. Cel mai ridicat sprijin pentru Rusia a fost observat în Muntenegru, Bulgaria, Macedonia de Nord, Turcia și Grecia.

Expertul în securitate Gerlinde Niehus a explicat că această schimbare ar putea fi legată de scăderea reputației SUA: „Trebuie să vedem acest lucru în contextul declinului reputației Americii și, probabil, al efectelor dezinformării și propagandei ruse asupra cetățenilor NATO”.

Deși NATO clasifică Rusia drept o amenințare și China ca pe o „provocare sistemică”, sondajul sugerează o schimbare subtilă în percepția publicului european, influențată de retorica americană și de campaniile de dezinformare.

Summitul NATO din Turcia, sub presiunea economică a SUA imprimată de Trump

Președintele american Donald Trump a transformat NATO, o alianță transatlantică construită pe valori democratice comune, într-o entitate cu o abordare mai comercială, potrivit unei analize Politico. Sub conducerea sa, liderii europeni au fost presați să își majoreze cheltuielile pentru apărare și să investească masiv în armament american, inclusiv pentru sprijinirea Ucrainei.

Summitul anual NATO, care se va desfășura pe 7 și 8 iulie 2026 la Ankara, Turcia, va avea din nou ca temă centrală dimensiunea financiară a alianței.

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