Fostul candidat la președinție Călin Georgescu a lansat, printr-o postare pe Facebook, acuzații grave la adresa președintelui României, Nicușor Dan. Georgescu susține că președintele ar intenționa să implice România într-un conflict. El a calificat decizia drept un „gest sinucigaș” și a cerut Parlamentului să respingă propunerea.

„Fără voia poporului, nimeni nu are mandatul de a angaja România într-un război care nu ne aparține. Parlamentul României trebuie să se manifeste matur, responsabil și lucid: să respingă această solicitare în mod patriotic”, a declarat Georgescu.

El a mai adăugat că „cine votează devine părtaș la abandonarea interesului național și își asumă o răspundere istorică în fața poporului român”. Totodată, acesta a cerut Parlamentului să urgenteze suspendarea președintelui, acuzându-l pe Nicușor Dan că „își apără scaunul, nu țara”.

Declarațiile lui Georgescu au venit la scurt timp după ce Administrația Prezidențială a emis un comunicat în care dezminte categoric informațiile de tip fake-news apărute pe rețelele de socializare, conform cărora România ar urma să trimită trupe pe front în Ucraina.

„Este vorba de o manipulare alarmistă care distorsionează deliberat o decizie administrativă cu scopul de a alimenta teoria nefondată a atragerii României în conflict”, se arată în comunicatul transmis de Palatul Cotroceni.

Potrivit președintelui Nicușor Dan, solicitarea înaintată Parlamentului pe 30 martie 2026 vizează aprobarea participării Armatei României cu maximum 20 de militari în Comandamentul operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei, o structură cu caracter rotațional localizată în Franța și Marea Britanie.

„România NU trimite trupe combatante în Ucraina și nici militari pe front”, a subliniat Administrația Prezidențială.

În scrisoarea adresată Parlamentului, șeful statului a explicat că participarea la acest Comandament presupune exclusiv implicarea personalului militar în activități de planificare, operații curente și securitate cibernetică.

„Această contribuție s-ar alinia cu angajamentele naționale care vizează promovarea stabilității și a securității în vecinătatea României, precum și promovarea profilului României ca actor strategic”, a precizat președintele.

Comandamentul operațional a fost activat în 2025, în cadrul „Coaliției de Voință pentru Ucraina”, pentru a sprijini garantarea stabilității și securității în regiunea Mării Negre.

În documentul transmis Parlamentului, se menționează că „națiunile cadru au subliniat că participarea nu implică obligația de a disloca capabilități pe teritoriul Ucrainei și că viitoarele posibile contribuții vor necesita aprobări naționale”.