NATO a dejucat în primăvara acestui an o operațiune rusească de desfășurare a unei arme secrete în apropierea arhipelagului norvegian Svalbard pentru dezafectarea unor cabluri submarine de mare adâncime, relatează Reuters.

Operațiune secretă efectuată de GUGI

Operațiunea secretă, prevăzută să nu lase niciun indiciu privind autorii, a fost efectuată de GUGI, directoratul rusesc pentru războiul submarin. Era vorba de o simulare cu ajutorul unor submarine echipate cu tehnologie sofisticată și distructivă, spun două surse citate de Reuters.

Submarinele rusești implicate în operațiune au fost urmărite și interceptate de forțele navale ale Marii Britanii, Statelor Unite și Norvegiei. În cele din urmă, navele rusești de război au fost obligate să părăsească zona.

Rusia este suspectată că pregătește terenul pentru a ataca direct NATO

Marea Britanie și Norvegia au anunțat în aprilie că au descoperit o operațiune secretă a Rusiei în apele arctice, dar nu au precizat atunci că ar fi vorba de o armă nouă și nici că americanii au fost implicați în dejucarea sabotajului.

Dezvăluirea acestei confruntări maritime are loc în contextul intensificării operațiunilor rusești de sabotaj în Europa și creșterii îngrijorărilor că Rusia ar putea să lanseze un atac direct împotriva NATO.

Unii experți militari sunt tot mai îngrijorați de posibilitatea ca Rusia să pună la încercare Articolul 5 din Tratatul NATO conform căruia un atac împotriva unuia din statele membre este considerat un atac împotriva tuturor. În cadrul eforturilor respective, distrugerea unor cabluri submarine ar putea juca un rol foarte important pentru Rusia, subliniază Reuters, care citează estimări ale unor oficiali occidentali.

Cablurile vizate sunt vitale pentru conectarea la internet și tranzacțiile financiare

Cablurile vizate sunt amplasate pe fundul mării și asigură atât conectarea mondială la internet, cât și tranzacțiile financiare internaționale.

Două cabluri submarine din fibră optică, lungi de 1400 de kilometri și situate la o adâncime de până la 2.700 de metri sub apă, leagă arhipelagul Svalbard de Norvegia. Prin aceste cabluri trec volume imense de date din satelit descărcate la stația SvalSat de la sol, cea mai mare din lume, componentă a Rețelei pentru Spațiul Apropiat a NASA, agenția aerospațială a SUA.

Norvegia transmite Rusiei că NATO știe fiecare mișcare a sa

„Prin operațiunea noastră comună, am transmis Rusiei un mesaj clar, și anume că nu poate acționa în secret”, a declarat ministrul norvegian al apărării Tore Sandvik.