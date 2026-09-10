Armata iordaniană a anunțat că a interceptat 18 dintre cele 20 de rachete balistice lansate de Iran în cursul serii de miercuri, însă două dintre acestea au reușit să treacă de sistemele de apărare și au lovit baza aeriană Muwaffaq Salti, amplasată în estul țării.

Bombardamentul a provocat pagube materiale semnificative infrastructurii aviatice americane din regiune. Conform unor surse din domeniul securității citate de CBS News, în urma impactului au fost avariate nouă avioane de luptă aparținând Statelor Unite ale Americii.

Opt avioane F-15 au suferit avarii ușoare pe pistă și au fost repuse rapid în stare de funcționare de echipele tehnice. În schimb, un avion de atac la sol A-10 Thunderbolt a fost lovit puternic, suferind avarii structurale grave și pierzând o aripă. În ciuda intensității atacului, reprezentanții armatei americane au confirmat că niciun soldat nu și-a pierdut viața.

Pentru a respinge valul de rachete balistice, americanii au activat scutul aerian de apărare și au lansat peste 30 de rachete interceptoare Patriot. Costul unei singure astfel de rachete de interceptare poate ajunge până la 5 milioane de dolari. Imagini video distribuite pe rețelele de socializare au surprins momentele în care bateriile antirachetă execută lansările succesive pentru a bloca munițiile iraniene.

Incidentul readuce în prim-plan îngrijorările experților militari cu privire la epuizarea stocurilor strategice de armament ale Statelor Unite. O analiză a Centrului de Studii Strategice Internaționale arată că aproximativ două treimi din stocul total de rachete interceptoare Patriot fusese deja consumat de la izbucnirea escaladării regionale.