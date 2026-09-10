Un ciclon puternic și o depresiune atmosferică de mare altitudine din vestul Europei au generat un sistem de furtuni de o intensitate ieșită din comun, care afectează deja Europa de Sud și Centrală și se îndreaptă spre Balcani.

Avertizări maxime pentru Balcani și Marea Mediterană

Potrivit site-ului Severe Weather Europe (SWE), regiunea Mării Mediterane și a Balcanilor se confruntă cu un risc extrem de vreme severă, inclusiv grindină uriașă cu un diametru de până la 10 cm, rafale de vânt de 120 km/h și precipitații abundente ce pot depăși 300 mm în doar 36 de ore.

SWE a emis cea mai înaltă avertizare pentru un val de furtuni care lovește zona în perioada 9-11 septembrie 2026.

„O combinație de instabilitate atmosferică extremă și forfecare puternică a vântului a creat condiții favorabile pentru formarea furtunilor severe”, se arată pe site.

Sistemele convective aduc nu doar grindină de dimensiuni uriașe, ci și riscul de tornade periculoase și inundații fulgerătoare în regiuni precum Insulele Baleare, Italia și nordul Mării Adriatice, anunță Blic, publicație care aparține trustului Ringier.

Un factor important este prezența unui curent-jet puternic din sud-vest, care interacționează cu o masă de aer extrem de umedă.

Punctele de rouă de până la 25°C și valorile ridicate de instabilitate atmosferică (MLCAPE între 3000 și 4000 J/kg) amplifică riscurile pentru evenimente meteo extreme. Regiunile din vestul și centrul Europei sunt deja sub influența acestor condiții meteo severe.

Când ajung furtunile la graniță cu România?

Din nordul Mării Adriatice, furtunile se îndreaptă spre Balcanii de Vest, inclusiv la graniță cu România, în Serbia. Vânturile puternice din sud și sud-vest aduc aer cald și umed, marcând sfârșitul valului de căldură de vară.

Cele mai intense fenomene meteo sunt așteptate în zilele de 10 și 11 septembrie, când Serbia ar putea înregistra ploi torențiale și furtuni locale.

În nordul și vestul țării, se vor înregistra temperaturi minime între 10 și 21°C, iar maximele vor varia de la 27°C în nord-vest la 36°C în sud-est. În alte regiuni, vremea va rămâne caldă, cu temperaturi de până la 36°C, dar sunt posibile averse izolate în zonele montane.

Potrivit Institutului Hidrometeorologic Republican din Serbia (RHMZ), vineri după-amiază ar putea apărea ploi și tunete în nord, vest și centru, în timp ce în sud și est se menține vremea foarte caldă, cu temperaturi maxime de până la 36°C.