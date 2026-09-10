Imagini spectaculoase din Munții Kackar. Ce se întâmplă în septembrie 2026 în Turcia

Renumită pentru peisajele sale luxuriante și neîmblânzite, regiunea Mării Negre din Turcia s-a aflat în ultima perioadă în centrul atenției pe scena sportivă internațională.

Vârfurile impunătoare, văile abrupte, pădurile dese și traseele de mare altitudine transformă regiunea într-un cadru ideal pentru sporturile de anduranță. În perioada 11-13 septembrie 2026, acest relief spectaculos va deveni din nou punctul de atracție al lumii alergării montane, odată cu cea de-a doua ediție Kackar by UTMB 2026, care va reuni sportivi de elită din întreaga lume.

Parte din prestigiosul circuit mondial UTMB World Series, acest eveniment de top dedicat alergării montane aduce împreună pasiunea pentru anduranță, natură și aventură. Cu sprijinul Ministerului Culturii și Turismului al Republicii Turcia și al Agenției pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Turcia (TGA), Kackar by UTMB îi poartă pe alergători prin terenul accidentat și peisajele spectaculoase ale Munților Kackar, în Camlihemsin, provincia Rize.

Mai mult decât o cursă solicitantă desfășurată deasupra norilor, competiția oferă o experiență memorabilă de rezistență fizică și mentală, în mijlocul unora dintre cele mai impresionante peisaje ale regiunii Mării Negre.

Traseele neexplorate ale Mării Negre

Ajuns la cea de-a doua ediție, Kackar BY UTMB își consolidează poziția printre cele mai importante evenimente sportive în aer liber din Turcia. Anul trecut, Rize a primit zeci de mii de pasionați de sport, alături de 1.878 de sportivi din 59 de țări, iar în acest an sunt așteptați peste 2.000 de participanți din mai mult de 60 de țări.

Pe lângă o experiență sportivă la standarde internaționale, evenimentul le oferă participanților și ocazia de a descoperi îndeaproape bogata cultură locală.

Alergătorii din Turcia și din întreaga lume se pregătesc pentru o experiență de neuitat la ediția din acest an a Kackar BY UTMB, unde provocările sportive se îmbină cu peisaje spectaculoase. Traseele îi vor purta pe sportivi de-a lungul vechilor drumuri de caravane și al potecilor folosite odinioară de ciobani, traversând așezări locale pline de viață și sate vechi.

Ediția 2026 a Kackar by UTMB va include patru trasee distincte. Sportivii vor concura în categoriile Kackar 100K, Kackar 50K, Kackar 20K și Ayder 4K, toate cursele având startul pe Platoul Ayder.

Traseul Kackar 100K, cu o lungime de 82 km și o diferență pozitivă de nivel de 5.600 m, este o adevărată probă de anduranță, concentrare și respect pentru munte. Sportivii vor urca pe creste, vor traversa văi și vor trece prin 12 sate montane, fiecare reflectând o trăsătură aparte a Munților Kackar.

Cu o lungime de 44 km și o diferență pozitivă de nivel de peste 3.000 m, traseul Kackar 50K oferă aceeași experiență spectaculoasă a muntelui, fără a atinge însă nivelul de dificultate al cursei 100K. De-a lungul traseului, alergătorii vor traversa păduri luxuriante și vor descoperi Muntele Kemer, precum și platourile Hazindak și Samistal, unde casele din piatră vechi de 300 de ani păstrează poveștile unei comunități obișnuite să înfrunte provocările muntelui.

Kackar 20K oferă, la rândul său, o experiență memorabilă de alergare montană, pe un teren variat. Deși traseul este mai scurt, altitudinea, vremea schimbătoare, aerul proaspăt de munte și peisajele pitorești ale satelor le solicită participanților atenție și o bună pregătire.

În același timp, Ayder 4K pune accentul mai degrabă pe descoperire decât pe viteză, oferind totuși o experiență autentică a reliefului specific regiunii. Cu o lungime de aproximativ 4 km și o diferență pozitivă de nivel de 230 m, cursa reprezintă o introducere ideală în alergarea montană pentru cei aflați la prima astfel de experiență.

Una dintre cele mai spectaculoase destinații montane din Turcia

Întinzându-se paralel cu marea în partea estică a regiunii Mării Negre, Munții Kackar se află la granița dintre provinciile Rize și Artvin. Acest adevărat paradis natural este una dintre cele mai bogate zone din lume în ceea ce privește biodiversitatea. Datorită frumuseții sale sălbatice, masivul Kackar se numără printre cele mai apreciate destinații din Turcia pentru activități sportive și recreative în aer liber.

Traseele de drumeție care pornesc de pe malurile râurilor urcă treptat spre altitudini mai mari, străpungând uneori norii pentru a ajunge pe platouri întinse, cu priveliști impresionante. Numeroase lacuri glaciare sunt răspândite pe aceste vaste întinderi montane, unde drumeții își pot întrerupe călătoria, își pot instala corturile pe malul apei și se pot bucura din plin de aerul curat al muntelui.

Dincolo de drumeții, alpinism și camping, Munții Kackar se remarcă drept o destinație atractivă în toate cele patru anotimpuri, care capătă un farmec aparte iarna. Pasionații de zăpadă pot practica schiul alpin pe platourile înalte Ovit și Handuzu, unde condițiile excelente de iarnă atrag numeroși vizitatori.