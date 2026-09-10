Primele investigații medicale efectuate cu ajutorul primului RMN neonatal din România, achiziționat în urma unei donații de 1,3 milioane de euro, ar putea începe în luna octombrie la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie S. Curie” din București, odată ce procesul tehnic de instalare și răcire, precum și instruirea personalului vor fi finalizate. Conf. dr. Cătălin Cîrstoveanu, șeful Secției de Terapie Intensivă Nou-Născuți a spitalului de copii, a explicat pentru Libertatea impactul major pe care această tehnologie îl va avea pentru micuții aflați în stare critică: „Gândiți-vă, cum să pleci la drum cu un prematur de 500-800 de grame? Un grad mai jos a temperaturii corporale înseamnă mortalitate de 20% în plus. Înainte plecam cu tot alaiul, cu pacienții intubați, ventilați mecanic, 2-3 colegi din secție. Acum RMN-ul este ușa de lângă pacient”.

Medicul Cătălin Cîrstoveanu detaliază când încep investigațiile cu noul RMN neonatal

Aparatul, destinat exclusiv pacienților din Terapie Intensivă (ATI), aduce o schimbare radicală de paradigmă: evitarea transportului extrem de riscant al prematurilor de la secție către departamentele clasice de imagistică.

Instalarea primului RMN neonatal din România Libertatea

„Până acum făceam doar cu programare, ori noi avem nevoie acum, în urgență. RMN-ul neonatal este chiar ușa de lângă pacient, acesta este marele avantaj. Lucrurile trebuie să fie făcute după nevoile pacientului”, a subliniat conf. dr. Cătălin Cîrstoveanu.

Echipamentul achiziționat grație, donației oferită de Lidl România prin proiectul dezvoltat de Asociația Vasiliu (ACV România) alături de dr. Cătălin Cîrstoveanu, se află în prezent în plin proces de montare tehnică:

„În momentul în care se termină procesul de instalare suntem gata. Acum se face instalarea RMN-ului, se videază. Este o cavitate acolo care se videază, apoi se face răcire. Și după ce se face toată treaba asta, se termină instalarea. Ei au zis că o să vină încă o dată la sfârșit de septembrie aici și asta înseamnă că probabil în octombrie vom începe să facem examinările”.

Referitor la pregătirea echipei medicale, dr. Cîrstoveanu a precizat că utilizarea echipamentului este simplificată de designul său specific: Echipa medicală va urma un program de instruire, însă utilizarea aparatului este mult mai simplă decât în cazul unui RMN obișnuit. Asta deoarece echipamentul a fost creat special pentru condițiile și nevoile din Terapie Intensivă, reprezentând principala diferență față de aparatele clasice.

Indicațiile medicale ale RMN în Terapia Intensivă Neonatală

Tehnologia, disponibilă în prezent în doar câteva centre de excelență din Europa (cum ar fi cele din Marea Britanie și Germania), utilizează câmp magnetic și unde radio, evitând expunerea la radiații ionizante. Aparatul este compact, silențios, menține o temperatură ambientală controlată și permite realizarea investigațiilor fără anestezie atunci când starea copilului o permite, făcând posibilă chiar prezența mamei și a echipei medicale în timpul scanării.

Investigațiile vor fi destinate micilor pacienți cu afecțiuni grave și complexități majore: „În primul rând, prematurii, nou-născut la termen, sugar până în 10 kg. Orice pacient cu această greutate poate să fie examinat. Apoi, indicațiile sunt pe fiecare organ. Orice patologie neurologică. Spre exemplu, acest RMN neonatal va avea în scurtă vreme și o spiră specială care poate să facă examinări cardiace, ceea ce înseamnă foarte, foarte mult pentru noi. Deci, orice organ: cardiac, părți moi, organe parenchimatoase, extremități, toate sunt indicații pentru RMN în zona neonatală”, a explicat conf. dr. Cîrstoveanu.

Aparatul nu va fi deschis solicitărilor externe, ci rămâne o resursă strategică strict dedicată urgențelor: „Aceste RMN-uri trebuie dedicate pacienților din ICU (Terapie Intensivă), pentru pacienții care au nevoi critice”.

Întrebat dacă a solicitat achiziția acestui echipament de la Ministerul Sănătății, conf. dr. Cătălin Cîrstoveanu a explicat motivele pentru care a apelat la finanțări private:

„Eu am spus: trebuie un RMN dedicat pentru nou-născuți în spital. Dar cine să-mi dea așa ceva? Nu s-a putut face lucrul acesta. M-am dus într-un spital în Israel și am văzut că acolo aveau șapte RMN-uri, iar unul era pentru nou-născuți. De ce? Pentru că sunt anumite riscuri, iar cei mici nu trebuie să fie expuși riscurilor... Însă toată lumea investește pentru adulți. Este pentru prima oară, după aproape 20 de ani, când avem o investiție majoră în România pentru nou-născuți”.

Aparatul, proiectat să intre pe fereastră încă din faza de construcție

Aparatul RMN neonatal a fost adus din Germania pe 8 septembrie 2026 și ridicat cu macaraua direct la etajul 1 al spitalului, după ce o secțiune din fațada noului corp a fost demontată.

Primul RMN neonatal din România urcat cu macaraua Libertatea

„Am avut ceva emoții, dar în final oamenii erau profesioniști. Nu prea exista altă soluție de a urca aparatul decât pe fereastră, pentru că un spital se construiește pe parcursul a 3-4 ani… Dacă eu aduceam aparatul și îl țineam în spital cât dura construcția, se putea degrada moral. Noi am făcut geamurile și am gândit totul astfel încât să intre pe fereastră și să fie pus într-o cameră dedicată”, a precizat medicul.

După finalizarea instalării la sfârșitul lunii septembrie, va fi semnat contractul de mentenanță și va exista un tehnician dedicat permanent spitalului: „Au făcut școlarizarea în Germania, vor veni și oamenii care sunt școlarizați aici și vor începe să stea în permanență, să nu avem bug-uri sau cine știe ce probleme”.

Criză severă de personal în Terapie Intensivă: secția este plină și o altă asistentă medicală a demisionat

Performanța tehnologică se lovește însă de o realitate cruntă: lipsa acută de cadre medicale. În acest moment, secția ATI de la Spitalul „Marie Curie” este complet plină, găzduind peste 50 de copii în stare critică. Întrebat câți dintre aceștia ar avea nevoie de investigații RMN, dr. Cîrstoveanu a punctat scurt: „Uitându-ne la ghiduri, aproape toți”.

Cu toate acestea, presiunea uriașă pe personalul existent își spune cuvântul și pune în pericol funcționarea Secției de Terapie Intensivă:

„S-au scos posturile la concurs, din fericire. Din nefericire a mai plecat încă o asistentă medicală. Ieri și-a dat demisia. Asta este situația... Din cauza volumului de muncă. Ea era în concediu de maternitate, s-a întors la muncă și a zis că nu mai rezistă în Terapie Intensivă aici. Și au dreptate, pentru că noi am spus «hai că se poate, se poate» și tot timpul le-am lăsat să facă mai mult, de două ori mai mult decât este în toate ghidurile. Din cauza acestor lucruri am ajuns aici”, a mărturisit dr. Cîrstoveanu.

22 de posturi de asistenți medicali fuseseră deblocate, după ce peste 150 de nou-născuți au murit în România, în ultimii 6 ani, înainte de a prinde un pat liber la secția de ATI la Spitalul Clinic de Copii „M.S. Curie”.

Primul RMN neonatal din România la spitalul Maria Curie Bucuresti Libertatea

Nici organizarea examenelor pentru ocuparea posturilor vacante nu rezolvă problema pe termen scurt: „Problema este că vor veni debutanți și debutanții înseamnă 10 ani de educație... Cu experiență mare, cine să vină în zona asta nișată, să vină să îngrijească nou-născuți operați pe inimă? Cine să facă? Că dacă am avea atâtea asistente, n-am avea mortalitatea și atâtea probleme în zona de chirurgie cardiacă neonatală”, a încheiat conf. dr. Cătălin Cîrstoveanu.