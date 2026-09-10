Primăria municipiului Galați anunță restricții temporare de circulație în perioada 11–14 septembrie 2026, pentru desfășurarea unor evenimente publice de amploare, potrivit Monitorul de Galați.

Bulevardul Marea Unire se închide pentru Salonul Auto Galați GAS 2026. Traficul va fi restricționat între 11 septembrie, ora 09:00, și 13 septembrie, ora 24:00, în zona destinată Salonului Auto Galați GAS 2026.

Circulația va fi închisă complet pe tronsonul dintre strada Traian și strada G-ral Al. Cernat. De asemenea, pe tronsonul dintre strada Regiment 11 Siret și strada G-ral Al. Cernat, traficul va fi închis pe sensul dinspre Grădina Botanică spre Parc Elice.

Municipalitatea recomandă șoferilor mai multe rute alternative, printre care bulevardul Marea Unire – strada Regiment 11 Siret – strada Brăilei și traseele prin strada Portului – strada Navelor – strada Domnească sau strada Portului – strada George Enescu – strada Dogăriei.

Separat, strada Domnească va fi complet închisă circulației în perioada 12 septembrie, ora 06:00, până la 14 septembrie 2026, ora 05:00, pentru desfășurarea unor evenimente culturale.