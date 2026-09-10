Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit joi după-amiază un mesaj RO-Alert care avertizează în privința posibilității căderii unor obiecte din spaţiul aerian.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea le recomandă localnicilor să se adăpostească în beciuri sau să rămână în casă, departe de geamuri.

„Alertă Extremă - Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul!

Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi de pereţii exteriori”, se arată în mesajul RO-Alert.

Durata avertizării este estimată la 90 de minute.

MApN a emis un comunicat în care menționează că a detectat „un grup de ținte aeriene ce evoluau în proximitatea frontierei României cu Ucraina, în apropiere de Insula Șerpilor.”

Au fost ridicate două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, alături de un elicopter IAR 330 Puma SOCAT, al Forțelor Aeriene Române, pentru monitorizarea situației.