AUR se menține lider în preferințele electoratului pentru alegerile parlamentare, cu aproape 40% din intențiile de vot, depășind cu mult PSD și PNL, care se află într-o competiție strânsă pentru locul doi, conform celui mai recent sondaj INSCOP Research, realizat între 1 și 7 septembrie 2026.

Perioada prelungită de criză politică a afectat partidele care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare iar AUR are în sondaje aproape cât PSD, PNL și USR la un loc.

AUR are în sondaje aproape cât PSD, PNL și USR la un loc Cum arată intenția de vot la alegerile parlamentare, într-un sondaj INSCOP Libertatea

PSD a crescut, PNL și USR în scădere. Surpriza SENS

„Prelungirea excesivă a crizei politice, cu toate costurile economice, sociale și de imagine, tinde să aplatizeze scorurile electorale ale partidelor care au compus fosta coaliție de guvernare, niciunul nedepășind pragul de 20%», a explicat Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research.

AUR conduce în topul preferințelor românilor cu 39,7% (o creștere față de 38,2% în mai 2026); PSD se află pe locul doi cu 18,7% (în creștere față de 17,5% în mai); PNL ocupă locul trei cu 16,3% (în scădere față de 20,3% în mai).

USR a pierdut din simpatia alegătorilor și atrage doar 9% din voturi (în scădere față de 10% în mai); UDMR a convins mai mulți cetățeni și are 5,5% (în creștere de la 5% în mai). Și SENS urcă la 4,1% (de la 2,5% în mai); iar SOS România și POT sunt la egalitate, fiecare cu 2,7%.

56,7% dintre români s-ar prezenta la vot

În ceea ce privește intenția de participare la vot, 56,7% dintre respondenți au declarat că sunt foarte siguri că vor merge la urne (scor 10 pe o scară de la 1 la 10), în timp ce 17,8% au spus că sigur nu vor participa (scor 1). Restul opțiunilor sunt distribuite între aceste două extreme, indicând o mobilizare moderată a electoratului.

În cazul celor care au declarat că sunt siguri că vor merge la vot (45% din totalul eșantionului), distribuția voturilor arată astfel: AUR ar obține 40,2; PNL: 17,2%; PSD: 16,4%; USR: 11,4%; UDMR și SENS: câte 4,8%; POT: 2,2%; SOS România: 1,8%.