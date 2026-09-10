Schimbările sociale din ultimele decenii au transformat semnificativ modul în care tinerii își planifică viitorul familial. Din ce în ce mai mulți adulți aleg să acorde prioritate educației, dezvoltării profesionale, călătoriilor și obținerii unei stabilități financiare înainte de a deveni părinți. Cu toate acestea, amânarea deciziei de a avea un copil vine la pachet cu provocări medicale pe care multe cupluri nu le anticipau.

Medicul primar Obstetrică-Ginecologie Erna Stoian a atras atenția, în cadrul emisiunii „Bine pentru tine” moderată de Dorin Chioțea, asupra ideilor preconcepute legate de obținerea unei sarcini.

Potrivit specialistului, una dintre cele mai frecvente erori pe care le fac tinerii în prezent este presupunerea că o sarcină va apărea instantaneu în momentul în care își doresc acest lucru. Statisticile oferite de Organizația Mondială a Sănătății indică o realitate diferită, arătând că 1 din 5 cupluri se confruntă cu probleme de fertilitate.

Mitul cauzelor exclusiv feminine

„Infertilitatea este o problemă de cuplu. Cauzele sunt împărțite în mod egal între femei și bărbați, cu toate că încă persistă acest mit că infertilitatea e o patologie feminină. Nu există o vârstă ideală.

Ideal este să facem copii când ne și dorim lucrul ăsta și este legitim că, în zilele noastre, femeile de multe ori se concentrează prima dată pe carieră, vor să călătorească, vor să obțină o stabilitate financiară. Nu trebuie ca toate femeile să devină mame, ca acum 40 de ani, la 20–25 de ani. Dar este important să fim informate ca să avem posibilitatea să facem niște alegeri în ceea ce privește viitorul nostru reproductiv”, a declarat Erna Stoian.

Când se pune diagnosticul de infertilitate

Din punct de vedere medical, diagnosticul de infertilitate se stabilește în funcție de vârsta partenerei și de istoricul medical al cuplului. În cazul femeilor cu vârsta sub 35 de ani, diagnosticul este luat în calcul dacă sarcina nu apare după 12 luni de raporturi sexuale regulate și neprotejate. Pentru femeile care au depășit vârsta de 35 de ani, această perioadă de așteptare se reduce la doar 6 luni.

Dr. Eran Stoian explică însă că „sunt cazuri în care prezentarea la un medic și diagnosticul de infertilitate poate fi primit mult mai repede: atunci când femeia are peste 40 de ani, atunci când există anumite patologii de mai mult timp (cum ar fi endometrioza, când avem trompele afectate, când există o spermogramă modificată), când avem în familie mama sau bunica cu un istoric de menopauză precoce (sub 40 de ani). Nu este bine să stăm să așteptăm 12 luni, trebuie să ne prezentăm mult mai repede la un consult în infertilitate.”