Cum s-a schimbat viața lui Ernest la 45 de ani: „Acesta este adevărul”

Vedetă Kanal D, acolo unde prezintă emisiunea „În căutarea adevărului”, difuzată de luni până vineri, de la ora 13.00, Ernest reușește de multe ori să fie lider de audiență la TV.

Recent, prezentatorul de la Kanal D a stat de vorbă cu Libertatea despre viață și carieră, dezvăluind care este cel mai important adevăr pe care l-a descoperit recent chiar despre el.

„În afară de faptul că, inevitabil, trecerea timpului își spune cuvântul, că-mi mai apar niște fire de păr albe prin barbă și că la 45 de ani nu mai ai energia de la 20, nu prea ar fi. Timpul mi se pare că trece mai repede la vârsta asta decât la 20 de ani, când poate mă gândeam că sunt tânăr și «nemuritor», iar acum mi se pare că «zboară». Acesta este adevărul pe care îl conștientizez în prezent!

Îmi petrec cât mai mult timp cu familia, pentru că asta înțeleg eu a fi ce contează, a fi un timp petrecut de calitate. Totodată, nu mi se pare ok nici să ajungi în extrema cealaltă, în care să fii doar dedicat profesiei, pentru că ajungi la un moment dat când îți dai seama că anii au zburat și ce ai făcut? Timpul nu-l mai primești înapoi...”, a spus Ernest în exclusivitate pentru Libertatea.

Vedeta a vorbit și despre modul în care televiziunea s-ar putea schimba în viitor, ținând cont de modul și rapiditatea în care s-au dezvoltat rețelele de socializare în ultimii ani.

„Da, bineînțeles! Încet, încet, treaba se va schimba odată cu generațiile care vin. Din punctul meu de vedere, la televizor există specialiști care se ocupă de informația care apare acolo: să o prelucreze, să o filtreze... Nu poate ieși chiar orice pe TV. În schimb, prin intermediul social media este foarte greu de gestionat informația care apare.