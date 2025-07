Despre ananas și beneficiile sale

Ananasul este un fruct tropical originar din America de Sud, cu un gust dulce-acrișor și o aromă foarte intensă. Pulpa este galbenă, suculentă, iar în interior are o parte mai fibroasă, care poate fi uneori mai tare la mestecat. De obicei, ananasul se consumă proaspăt, se folosește în salate de fructe, smoothie-uri, deserturi sau chiar în preparate sărate, pentru gustul lui fructat care adaugă prospețime. El poate fi făcut și compot sau dulceață.

Ananasul este foarte îndrăgit pentru gustul său, dar conține și o muțime de nutrienți, antioxidanți și alți compuși care pot proteja împotriva inflamației și bolilor.

Oferă o mulțime de nutrienți

Ananasul are un conținut scăzut de calorii și un conținut ridicat de vitamine și minerale:

Vitamina C: Din 250 de grame de ananas, veți obține aproximativ o treime din cantitatea zilnică recomandată de vitamina C, care ajută la creșterea și repararea țesuturilor. Vitamina C ajută la stimularea sistemului imunitar și poate ajuta, de asemenea, la prevenirea cancerului, a bolilor de inimă și a artritei.

Mangan: O cană de ananas conține mai mult de 100% din cantitatea zilnică recomandată din acest oligoelement esențial. Manganul ajută la formarea oaselor, la răspunsul imun și la metabolism.

Fibre: Aproape 10% din necesarul zilnic de fibre se află într-o cană de ananas. Fibrele sunt necesare pentru un intestin sănătos și vă pot ajuta să potoliți foamea.

Vitamine B: Ananasul oferă o doză sănătoasă de mai multe vitamine B, inclusiv tiamină, niacină, B6 și folat. Acești nutrienți ajută organismul să proceseze energia din alimentele pe care le consumați. De asemenea, sunt esențiali pentru formarea de noi globule roșii, care transportă oxigen către organe și țesuturi.

Diverse minerale: Ananasul conține mai multe minerale de care organismul are nevoie pentru o funcționare corectă, inclusiv cupru, potasiu și magneziu.

Stimulează vindecarea țesuturilor

Ananasul este singurul aliment cunoscut care conține bromelaină, o enzimă ce ajută pielea și țesuturile să se vindece. Se pare că bromelaina produce substanțe care combat durerea și inflamația.

Consumul de bromelaină din ananas ar putea, de asemenea, să ajute pielea să se vindece după o intervenție chirurgicală sau o accidentare.

Combate inflamația

Inflamația este un proces natural care are loc în corpul nostru pentru a ajuta la combaterea bolilor, dar prea multă inflamație, în special pe perioade lungi de timp, poate duce la afecțiuni precum artrita reumatoidă sau chiar cancer. Puterea antiinflamatoare a bromelainei poate ajuta la combaterea inflamației și poate suprima creșterea anumitor tumori.

Desigur, consumul de ananas nu este o garanție a combaterii inflamației. Dar consumul multor fructe și legume colorate, inclusiv ananas, este o modalitate bună de a ajuta la prevenirea cancerului și a altor afecțiuni.

Ajută digestia

Iată un alt motiv pentru a face din ananas desertul tău preferat: ananasul conține o cantitate semnificativă de fibre, care sunt asociate cu o digestie mai bună. Se crede, de asemenea, că bromelaina ajută la digestie, deși nu există suficiente dovezi științifice pentru a afirma cu certitudine acest lucru.

Ameliorează durerile de artrită

Puterea antiinflamatoare a bromelainei din ananas poate oferi ameliorarea durerii persoanelor cu osteoartrită. Dacă aveți dureri articulare din cauza osteoartritei, încercați să adăugați ananas în dietă, spun specaliștii, dar nu încetați să luați medicamentele prescrise deja și nu modificați doza fără să discutați cu medicul.

Poate ajuta la pierderea în greutate

Majoritatea experților în pierderea în greutate recomandă o dietă bogată în fructe și legume.Dar ananasul ar putea fi cel mai bun prieten al dietei, deoarece enzimele sale ar putea ajuta la arderea grăsimilor.

Ajută la recuperarea post-antrenament

Atunci când mușchii muncesc din greu, produc inflamație – ducând la acea durere inevitabilă – febra musculară, care te poate ține pe loc până la trei zile. Dar adăugarea de ananas în smoothie-ul post-antrenament te-ar putea ajuta să revii la regimul de antrenament puțin mai repede. „Puterea antiinflamatoare a ananasului ar putea calma mușchii și îi poate ajuta să se recupereze mai repede”, spun specialiștii citati de clevelandclinic.org.

Cum faci compot de ananas acasă

Să faci compot de ananas este destul de simplu și îți oferă posibilitatea de a păstra aroma fructului pentru mai mult timp.

Practic, compotul se face prin fierberea bucăților de ananas într-un sirop de zahăr (apă cu zahăr) pentru a păstra fructul într-un mediu dulce și ușor conservant. Ananasul se curăță de coajă, se îndepărtează partea tare din mijloc, apoi se taie în cuburi sau felii. Siropul se prepară separat, adesea prin dizolvarea zahărului în apă fierbinte, uneori adăugând puțin suc de lămâie pentru a păstra culoarea fructului și pentru a-i intensifica aroma.

După ce siropul este gata, se adaugă bucățile de ananas și se fierb câteva minute, doar cât să se înmoaie ușor și să preia gustul dulce. Se pune compotul fierbinte în borcane sterilizate, se închid bine capacele și, de obicei, se mai fierb în bain-marie pentru a asigura conservarea pe termen lung. Astfel, vei obține un compot de ananas care își păstrează gustul natural, culoarea și textura plăcută, fără conservanți artificiali, perfect de consumat simplu sau folosit în prăjituri, torture sau la diverse băuturi.

Rețete de compot de ananas

Compotul de ananas este simplu de făcut, important este să alegi ananas bine copt, aromat, pentru un rezultat optim.

Compot de ananas – rețeta clasică

1 ananas mare (1,2 kg înainte de curățare)

200 g zahăr alb

800 ml apă

1 lingură suc de lămâie

Mod de preparare:

Curăță ananasul de coajă cu un cuțit bine ascuțit, îndepărtând ochiurile rămase în pulpă. Taie fructul pe lungime și scoate miezul tare din mijloc, apoi taie pulpa în cuburi de 2-3 cm, ca să își păstreze forma la fierbere.

Într-o cratiță încăpătoare, pune apa și zahărul și încălzește la foc mediu, amestecând cu o lingură de lemn până când zahărul se dizolvă complet. Adaugă sucul de lămâie pentru a ajuta la păstrarea culorii galbene vii a ananasului.

Când siropul dă în clocot, adaugă cuburile de ananas. Fierbe 5-6 minute la foc mediu, amestecând ușor din când în când pentru a nu se lipi de fund, dar ai grijă să nu îl fierbi prea mult ca să nu devină sfărâmicios.

Pregătește borcanele sterilizate. Pune cuburile de ananas cu o lingură mare în borcane, apoi toarnă siropul fierbinte peste ele, lăsând 1 cm liber până la gură.

Închide bine capacele și fierbe borcanele într-o oală cu apă în care e pus un prosop de fund, timp 10-15 minute, apoi lasă-le să se răcească acoperite cu un prosop gros.

Compot de ananas – rețeta rapidă

Ingrediente pentru 1 borcan de 800 ml:

jumătate de ananas mare (aprox. 400 g după curățare)

2-3 linguri zahăr (în funcție de cât de dulce vrei compotul)

apă cât încape

o jumătate de lingură suc de lămâie (opțional, pentru menținerea culorii)

Mod de preparare:

Curăță ananasul de coajă și ochiuri, îndepărtează miezul tare, apoi taie-l în cuburi potrivit de mari (2-3 cm), ca să nu se sfărâme în timpul fierberii.

Spală bine borcanele și capacele cu apă fierbinte și detergent, clătește-le foarte bine, apoi lasă-le să se scurgă pe un prosop curat. Nu este necesară sterilizarea lor în cuptor, deoarece vor fi sterilizate prin fierbere.

Pune cuburile de ananas direct în borcan, umplând aproximativ trei pătrimi din volumul borcanului. Adaugă zahărul (2-3 linguri) și sucul de lămâie, dacă dorești.

Completează cu apă la temperatura camerei, lăsând aproximativ 1 cm liber de la gură.

Amestecă ușor cu o lingură curată pentru a ajuta zahărul să înceapă să se dizolve printre bucățile de fruct.

Închide capacele ermetic, fără a le strânge exagerat.

Așază borcanele într-o oală înaltă, pe un prosop pus pe fundul oalei (pentru a preveni spargerea borcanelor la contactul direct cu fundul fierbinte).

Toarnă apă la temperatura camerei în oală, până acoperă borcanele până la gât.

Pune oala pe foc mediu și lasă să se încălzească treptat, până începe să fiarbă. Din momentul în care apa clocotește, lasă borcanele să fiarbă 20 de minute.

Scoate borcanele cu grijă, pune-le pe un prosop gros, acoperă-le cu o pătură sau prosop mare și lasă-le să se răcească lent.

Păstrează borcanele în cămară, ferite de lumina.

Compot de ananas cu rom

Ingrediente

1 ananas mare- apx 1 kg de fruct

250 g zahăr

800 ml apă

2 linguri suc de lămâie

80-100 ml rom brun sau alb (după preferință)

Mod de preparare

Pentru acest compot, ananasul se curăță cu grijă de coajă, îndepărtând și miezul tare din mijloc, apoi se taie în cuburi mari sau felii groase, astfel încât să își păstreze forma frumoasă în borcan. Între timp, într-o cratiță încăpătoare, se pune apă împreună cu zahărul și sucul de lămâie, amestecând ușor la foc mediu până când zahărul se dizolvă complet și începe să fiarbă, formând un sirop ușor.

Când siropul dă în clocot, se adaugă cuburile de ananas și se lasă să fiarbă câteva minute, aproximativ cinci minute, până când fructul se înmoaie ușor și își eliberează aroma, dar fără să devină prea moale. Se oprește focul și se pregătesc borcanele curate și sterilizate în prealabil, în care se așază cu grijă bucățile de ananas fierbinte, lăsând suficient spațiu pentru sirop.

În acest moment, se adaugă romul direct în borcane, aproximativ 40-50 ml de rom la fiecare borcan de 800 ml, pentru un gust plăcut, fără a fi prea intens alcoolizat. Se completează apoi cu siropul fierbinte până aproape de gură, lăsând un deget spațiu. Capacele se închid bine, iar borcanele se așază într-o oală cu apă călduță, pe un prosop pus pe fund, și se fierb la bain-marie aproximativ 15 minute pentru a sigila compotul și a permite aromelor să se împletească frumos.

După fierbere, borcanele se scot cu grijă. Când s-au răcit complet, se verifică dacă s-au sigilat bine și se pot depozita în cămară. Compotul de ananas cu rom va avea un gust tropical, ușor alcoolizat, cu note calde care îl fac potrivit pentru a fi servit rece vara, în prăjituri sau chiar adăugat în cocktailuri.

Sursa foto – freepik.com