Cum faci granola de casă

Ce este granola

Granola este un produs clasic pentru micul dejun, compus în mod obișnuit din fulgi de ovăz, nuci zdrobite și miere, dar care poate conține și fructe uscate sau alte ingrediente adăugate. Astăzi, granola se găsește în tot felul de variante, de la cele fără gluten la cele cu conținut scăzut de zahăr, până la cele îmbogățite cu superalimente.

Cuvântul granola a fost înregistrat ca marcă comercială de către celebrul producător de cereale John Harvey Kellogg, medic și nutriționist care a inventat și fulgii de porumb. ”Granula”, ideea din care s-a inspirat Kellogg, a fost o rețetă similară dezvoltată de James Caleb Jackson în 1863, care înlocuia făina graham cu ovăzul.

Popularitatea granolei a crescut spectaculos în anii ’60–’70, odată cu accentul pus pe alimentația naturală și vegetariană.

Astăzi, companiile din întreaga lume au adaptat rețeta originală a Kellogg și au creat granola pentru a satisface diferite gusturi și preferințe. Granola este consumată pe scară largă la nivel global, fiind disponibilă în supermarketuri, magazine naturiste și cafenele. Este foarte populară în SUA, Canada, Europa de Vest, dar și în Asia sau Australia, mai ales printre persoanele preocupate de alimentația echilibrată. În ultimii ani, a devenit un ingredient de bază în meniurile de mic dejun.

Recomandări Noi detalii din ancheta criminalului Emil Gânj. Cine îl protejează pe bărbatul care a omorât-o pe Anda Gyurca: „Doarme în pat și mănâncă ciorbă!”

Ce beneficii are granola

Granola este considerată un aliment hrănitor și versatil, dar calitatea și valoarea sa nutrițională diferă mult în funcție de modul în care este preparată. Poate fi o diferență importantă între granola făcută acasă și cea cumpărată din comerț.

Granola preparată în casă are avantajul că oferă control deplin asupra ingredientelor. Poți alege cereale integrale de bună calitate, îndulcitori naturali precum mierea sau siropul de arțar, uleiuri sănătoase cum sunt cel de cocos sau cel de măsline și fructe uscate fără adaos de zahăr.

În plus, poți regla cantitatea de îndulcitor și gradul de prăjire în funcție de preferințe, rezultatul fiind un amestec personalizat, mai puțin procesat și mai bogat în nutrienți.

În schimb, granola industrială, deși are avantajul că e mult mai comod de folosit și că vine într-o varietate de arome, este adesea încărcată cu zaharuri rafinate, sirop de glucoză-fructoză, uleiuri nu tocmai sănătoase și aditivi pentru a-i prelungi termenul de valabilitate sau a-i intensifica gustul. De aceea, chiar dacă granola din comerț este o opțiune rapidă, cea preparată acasă rămâne mai sănătoasă și mai echilibrată.

Beneficiile granolei sunt multiple, mai ales atunci când este preparată din ingrediente de calitate.

Sursă de fibre

Granola este o sursă excelentă de fibre, în special datorită fulgilor de ovăz, care contribuie la o digestie bună și la menținerea unei senzații de sațietate pentru mai mult timp. Fibrele solubile din ovăz, cum este beta-glucanul, ajută la reglarea nivelului de colesterol și pot sprijini sănătatea inimii.

Grăsimi sănătoase

Nucile și semințele din granola aduc grăsimi sănătoase, bogate în acizi grași omega-3 și omega-6, esențiali pentru buna funcționare a creierului și pentru reducerea inflamațiilor. De asemenea, aceste ingrediente furnizează proteine vegetale, care ajută la refacerea țesuturilor și menținerea masei musculare.

Vitamine și minerale

Un alt beneficiu important al granolei vine din aportul de vitamine și minerale. Fructele uscate, nucile și semințele sunt surse naturale de fier, magneziu, zinc, potasiu și vitamine din complexul B, care contribuie la un metabolism echilibrat și la susținerea nivelului de energie pe parcursul zilei. Adăugată în lapte sau iaurt, granola oferă și un plus de calciu și probiotice, combinație ideală pentru sănătatea oaselor și a florei intestinale.

Sățioasă

Granola are și avantajul de a fi un aliment foarte sățios. Chiar și o porție mică poate oferi energie pentru câteva ore, fiind o alegere potrivită pentru micul dejun sau pentru o gustare între mese. Datorită combinației dintre carbohidrați complecși, proteine și grăsimi sănătoase, ea eliberează treptat energia, evitând oscilațiile bruște ale glicemiei, specifice gustărilor dulci rafinate.

Recomandări FBI a publicat primele fotografii cu omul pe care îl caută pentru uciderea lui Charlie Kirk

Pe lângă beneficiile evidente, granola are și un rol practic, pentru că este ușor de integrat în alimentația zilnică, fie presărată peste iaurt și fructe, fie adăugată în smoothie sau chiar folosită ca topping crocant pentru deserturi și salate. În același timp, a devenit un simbol al alimentației sănătoase moderne, fiind asociată cu stilul de viață activ, echilibrat și conștient.

Cum se face granola acasă – rețete

Cum se face granola acasă – rețete

Granola se prepară pornind de la o combinație de fulgi de ovăz și ingrediente crocante (nuci, semințe), care se amestecă cu o componentă lichidă, un ulei sănătos și un îndulcitor natural. Amestecul se întinde într-un strat subțire pe o tavă și se coace la temperatură medie, până devine rumen și crocant. La final, se pot adăuga fructe uscate, fulgi de ciocolată sau condimente, în funcție de gust.

Granola cu scorțișoară

Ingrediente:

300 g fulgi de ovăz

100 g nuci (alune, migdale, caju, tocate grosier)

50 g semințe de floarea-soarelui

4 linguri miere

3 linguri ulei de cocos

1 linguriță scorțișoară

Mod de preparare:

Se amestecă fulgii de ovăz cu nucile și semințele. Separat, într-un bol mic, se încălzesc puțin mierea și uleiul de cocos până devin fluide, apoi se toarnă peste amestecul de cereale.

Se presară scorțișoara și se amestecă bine. Totul se întinde într-un strat uniform pe o tavă tapetată cu hârtie de copt și se coace 20–25 de minute la 160°C, amestecând la jumătatea timpului.

Se lasă să se răcească complet înainte de a fi păstrată într-un borcan.

Granola cu mango uscat

Ingrediente:

250 g fulgi de ovăz fără gluten

70 g nuci pecan

40 g fulgi de cocos

3 linguri sirop de arțar

2 linguri ulei de măsline

1 linguriță esență de vanilie

60 g mango uscat, tăiat cubulețe

Mod de preparare:

Într-un castron încăpător, se pun fulgii de ovăz, nucile și fulgii de cocos. Se adaugă siropul de arțar, uleiul și esența de vanilie, amestecând până totul este bine acoperit.

Amestecul se pune într-o tavă largă și se coace la 170°C timp de 15 minute, apoi se scoate, se amestecă și se mai coace 10 minute. După ce se răcește complet, se adaugă bucățile de mango uscat. Textura este crocantă, cu o aromă dulce și exotică.

Granola cu ciocolată și alune de pădure

Ingrediente:

300 g fulgi de ovăz

100 g alune de pădure coapte și tocate grosier

3 linguri cacao pudră

4 linguri miere

3 linguri ulei de cocos

50 g fulgi de ciocolată neagră

Mod de preparare

Se amestecă fulgii de ovăz, alunele și pudra de cacao. Se încălzesc mierea și uleiul de cocos și se toarnă peste ingredientele uscate.

Se coace la 160°C timp de 20–25 de minute. După răcire, se adaugă fulgii de ciocolată, care se topesc ușor, lipind granola în clustere delicioase.

Granola cu mere și scorțișoară

Ingrediente:

250 g fulgi de ovăz

70 g nuci pecan

2 linguri semințe de in măcinate

3 linguri sirop de arțar

2 linguri ulei de măsline

1 linguriță scorțișoară

60 g bucățele de măr uscat

Mod de preparare

Fulgii de ovăz, nucile și semințele se amestecă într-un castron. Separat, se combină siropul de arțar, uleiul și scorțișoara.

Se toarnă lichidul peste ingredientele uscate și se amestecă bine. Se întinde pe tavă și se coace 25 de minute la 160°C, amestecând o dată la jumătate. După răcire, se adaugă bucățelele de măr uscat, care dau o aromă dulce și caldă.

Granola proteică

Ingrediente:

200 g fulgi de ovăz

60 g nuci caju

50 g semințe de dovleac

2 linguri unt de arahide natural

3 linguri miere sau sirop de agave

2 linguri pudră proteică (zer, mazăre sau cânepă)

1 linguriță scorțișoară

Mod de preparare

Se încălzește ușor untul de arahide cu mierea, până devine fluid. Se amestecă fulgii de ovăz cu nucile, semințele, pudra proteică și scorțișoara, apoi se adaugă compoziția lichidă.

Se coace 15–20 de minute la 170°C, amestecând o dată. Rezultatul este o granola energizantă și foarte sățioasă, perfectă după antrenament.

Descoperă și Cum să-ţi faci musli acasă

Cum se păstrează granola

Granola făcută în casă poate fi păstrată cu succes timp de mai multe zile, chiar săptămâni, dacă sunt respectate câteva reguli simple. Cel mai important aspect este protejarea granolei de umiditate și aer, deoarece acestea pot transforma rapid un amestec crocant într-unul moale sau chiar pot favoriza apariția mucegaiului.

După ce granola este coaptă, este esențial să o lași să se răcească complet înainte de a o depozita. Dacă este pusă în borcan sau recipient închis cât timp este încă caldă, aburul va crea condens, ceea ce va înmuia fulgii de ovăz și nucile. Răcirea completă asigură că granola rămâne crocantă și se păstrează mai mult timp.

Pentru depozitare, cel mai recomandat este să folosești borcane cu capac etanș sau recipiente din plastic sau sticlă bine închise.

Granola trebuie ținută într-un loc uscat, ferit de lumina directă a soarelui și de temperaturi ridicate. La temperatura camerei, granola de casă poate rezista și două săptămâni, în funcție de ingredientele folosite. Granolele care conțin fructe uscate sau bucăți de ciocolată se pot păstra mai puțin, deoarece aceste ingrediente pot absorbi umezeală și își pot pierde textura.

Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE