Cum a redus costurile fără să renunțe la ce era important

Morris a decis să își ajusteze așteptările după ce dificultățile financiare din trecut au făcut-o să evite cheltuielile exagerate pentru un eveniment de o zi. „A fost incredibil de greu pentru că aveam un loc de muncă, dar… nu câștigam suficient pentru cheltuielile mele de trai”, a explicat ea.

În loc să opteze pentru o ceremonie într-o biserică, cum își dorea familia ei, Morris a ales curtea interioară a Universității Michigan, unde taxa de rezervare a fost de doar 90 de dolari (aproximativ 78 de euro), plus o asigurare de 225 de dolari (aproximativ 195 de euro) pentru vreme nefavorabilă.

Costuri reduse și sprijin comunitar

Pentru a-și menține bugetul sub control, Morris a apelat la ajutorul familiei și prietenilor. Verișoara ei a oficiat ceremonia gratuit, iar tortul, florile, decorul și divertismentul au costat fiecare mai puțin de 400 de dolari. „Am contactat studenți de la școala de muzică a universității și am angajat un violonist și un violoncelist pentru doar 200 de dolari (aproximativ 174 de euro)”, a spus ea.

Părinții lui Morris au oferit sprijin financiar, dar ea a refuzat pentru a evita influența asupra listei de invitați. În cele din urmă, 200 de persoane au participat la eveniment, iar feedback-ul invitaților a fost pozitiv. „Mulți m-au întrebat cum să își planifice nunțile fără datorii”, a declarat Morris.

Tot mai mulți tineri aleg experiențe fără datorii

Tendința de a aborda momentele importante în mod personal este în creștere. Un sondaj YPulse din 2025, arată că 83% dintre tineri preferă să ia decizii majore în propriile condiții, nu în ritmul generațiilor anterioare.

Jeff Judge, planificator financiar, explică: „Un cuplu care economisește 25.000 de dolari dintr-un eveniment de o zi poate redirecționa acei bani către un avans pentru casă, anularea datoriilor sau contribuții la pensie”.

Lindsey Morris crede că o nuntă poate avea o semnificație aparte și fără cheltuieli exagerate. „M-am întors acasă și eram fără datorii și fericită”, a spus ea. „A fost pur și simplu o senzație uimitoare. Am obținut ceea ce mi-am dorit”.

Reducerea cheltuielilor funcționează cel mai bine atunci când există un plan clar. Judge avertizează că frugalitatea la petreceri nu trebuie să fie o „permisiune de a fi vagi în legătură cu restul planurilor financiare”. Economiile trebuie direcționate către obiective concrete, cum ar fi fonduri de urgență, achitarea datoriilor sau pensiile.

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