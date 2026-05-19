Europa spune adio dependenței de GPS-ul american prin extinderea sistemului Galileo la scară globală

Sistemul Galileo dispune de 29 de sateliți activi

Sistemul Galileo, gestionat de Uniunea Europeană, dispune de 29 de sateliți activi, aflați la o altitudine de 23.222 de kilometri, și deservesc aproape 5 miliarde de utilizatori la nivel global, relatează publicația franceză Les Numeriques.

Performanțele sunt remarcabile: precizia pentru utilizatori obișnuiți este de un metru, dublu față de GPS, iar pentru aplicațiile profesionale, cum ar fi agricultura de precizie sau construcțiile, se ajunge la o precizie de un centimetru.

Pe 17 decembrie 2025, Ariane 6 a lansat sateliții SAT 33 și SAT 34 din Kourou, Guyana Franceză. Aceasta a fost prima lansare Galileo realizată cu noul lansator european de transport greu, după ce în 2024 au fost necesare două lansări cu SpaceX din cauza indisponibilității Ariane.

O rachetă Ariane, care transporta patru sateliți Galileo, a fost lansată de la Centrul Spațial din Kourou, Guyana.

Alți patru sateliți vor completa prima generație Galileo

În următoarele 12-16 luni, alți patru sateliți vor completa prima generație Galileo. În paralel, 12 sateliți de a doua generație sunt în producție la Thales Alenia Space și Airbus Defence and Space. Aceștia vor integra tehnologii avansate, cum ar fi propulsia electrică și ceasuri atomice experimentale.

Pe 28 martie, doi microsateliți ai misiunii Celeste au fost lansați din Noua Zeelandă pentru a testa un strat suplimentar de navigație, la doar 510 kilometri altitudine.

La această distanță față de Pământ, semnalele ajung mai puternice, rezistă mult mai bine la bruiaj și pătrund acolo unde Galileo încă întâmpină dificultăți: în interiorul clădirilor, în canioane urbane și în regiunile polare.

Pe 8 aprilie, laboratorul ESA din Noordwijk a recepționat primul semnal european de navigație emis din această orbită joasă. Alți opt sateliți vor completa constelația Celeste până în 2027.

Suma investită de Uniunea Europeană în Galileo

Între 2003 și 2027, suma investită de Uniunea Europeană va fi de peste 19 miliarde de euro în Galileo, scrie publicația menționată. Suma este justificată de dorința de a reduce dependența tehnologică de Statele Unite, conform Les Numeriques.

La Summitul privind politica în domeniul surselor deschise din 2026, eurodeputata finlandeză, Aura Salla, a spus: „UE funcționează pe baza Microsoft. Statele Unite ne-ar putea închide într-o oră”.

