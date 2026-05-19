Liderul Uniunii a amintit în acest context de episodul dărâmării Guvernului Câțu de către USR cu ajutorul voturilor AUR, subliniind că efectele negative ale acelei alianțe conjuncturale se resimt chiar și în prezent.

Nu există nicio soluție pentru o majoritate stabilă până în 2028: „Cei care au dat jos guvernul să își asume guvernarea”

Kelemen a avertizat că „în acest moment nu există nicio soluție” pentru o majoritate stabilă până în 2028, după eșecul primei runde de negocieri de la Cotroceni. Acesta a subliniat că flexibilizarea partidelor ar putea apărea abia după o primă încercare ratată de învestire în Parlament și i-a îndemnat pe cei care au strâns cele 281 de voturi pentru demiterea Cabinetului Bolojan să își asume acum formarea unei noi guvernări.

Kelemen îl contrazice pe Grindeanu și spune că nu vrea un guvern minoritar PSD

Președintele UDMR a negat categoric că ar putea susține un guvern minoritar al PSD condus de Sorin Grindeanu. „Ar însemna să fii la mâna AUR, iar eu nu pot accepta așa ceeva”, a declarat Kelemen.

Cea mai bună variantă de guvernare

Formula propusă de reputatul lider politic mizează pe păstrarea la putere a coaliției formată din PNL, USR, UDMR și minoritățile naționale, cu condiția existenței unei susțineri parlamentare punctuale, venită din partea unor parlamentari, individual.

Guvern minoritar PNL, susținut inclusiv cu voturi de la PSD

Președintele UDMR consideră că o variantă viabilă ar fi un guvern minoritar condus de PNL, susținut în Parlament inclusiv de voturile PSD, iar în cazul în care acest scenariu eșuează, cea mai bună soluție la a doua încercare ar fi desemnarea unui premier cu o personalitate puternică, capabil să coalizeze o majoritate.

„Oamenii nu doresc AUR la guvernare”

Kelemen a ținut să facă o distincție clară între susținerea populară pentru îndepărtarea guvernului Bolojan și dorința populației ca AUR să fie chemat la guvernare. „AUR a spus că nu va vota niciodată un guvern din care nu face parte, deci un guvern minoritar PSD ar pica la vot”, mai spune acesta.

Datoria României ar putea ajunge la 65% dacă va continua criza politică

Datoria publică a României ar putea exploda până la 65% din PIB dacă țara va fi retrogradată în categoria „junk” (nerecomandată investițiilor), avertismentul liderului UDMR venind pe fondul creșterii masive a costurilor de împrumut și al pierderii încrederii investitorilor străini.

Până în 15 iunie ar trebui să avem un guvern

Kelemen Hunor avertizează că noul Guvern trebuie învestit urgent până la mijlocul lunii iunie pentru a evita pierderea masivă de fonduri europene din PNRR.

„Eu, iniţial, credeam că putem să avem în ultima săptămână din mai, prima săptămână din iunie, dar nu cred că vom avea această posibilitate. Dar trebuie să avem până la jumătatea lunii iunie, ca să existe timp de două săptămâni sau trei săptămâni, cu o sesiune extraordinară la începutul lunii iulie, să trecem acele proiecte care sunt necesare pentru a atinge jaloanele din PNRR. După aceea, putem să ne apucăm şi să ne certăm din nou, dar prima dată trebuie să faci treabă”, a afirmat Kelemen Hunor, marţi seară, la Digi24.

Nicuşor Dan va fi obligat să facă nominalizarea de premier

Liderul UDMR consideră că va fi nevoie de o nominalizare din partea preşedintelui Nicuşor Dan pentru funcţia de prim-ministru.

„Eu cred că tot acolo vom ajunge, la un moment dat, că trebuie să fie o nominalizare din partea preşedintelui. Poate că mai face o rundă de consultări, săptămâna aceasta sau la începutul săptămânii viitoare, poate că mai sunt şi discuţii informale între partide, între lideri politici, nu ştiu, dar la un moment dat trebuie să fie o nominalizare”, a declarat preşedintele UDMR.

Acesta a subliniat că viitoarea majoritate parlamentară va trebui să adopte rapid jaloane extrem de dificile, în frunte cu noua lege a salarizării unitare, lucru imposibil de realizat în lipsa unui acord politic clar și a unei asumări rapide din partea liderilor partidelor. „Cine va negocia la Bruxelles?! Cine are o majoritate parlamentară în spate și autoritate?!”, s-a întrebat acesta.

