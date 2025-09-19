Este considerat un clasic al micului dejun, aparent simplu de preparat. Totuși, există o greșeală frecventă pe care mulți o fac.

Majoritatea iubitorilor de ouă ochiuri preferă gălbenușul moale, în timp ce alții îl doresc crocant pe ambele părți.

Sarea și piperul sunt condimente esențiale pentru aproape toți, dar aici apare problema. Multi bucătari amatori presară sarea direct pe gălbenuș. Aceasta este o greșeală, deoarece gălbenușul reacționează sensibil la sare, rezultând pete inestetice.

Este mai bine să presărați sarea pe albușul de ou sau să o adăugați în untul topit înainte.

Pentru cei care doresc nu doar cel mai frumos, ci și cel mai gustos ou ochi, există un truc special. În loc de unt sau ulei, se folosește frișcă cu un conținut de grăsime între 35% și 38%.

Adăugați frișca în tigaie, condimentați cu sare, piper și eventual ierburi proaspete, apoi prăjiți ouăle la foc mediu. Când marginea albușului atinge culoarea dorită, transferați pe farfurie. Astfel, oul ochi va fi deosebit de fraged și va căpăta o aromă excelentă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE