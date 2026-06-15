Cum funcționează metoda recomandată pe TikTok

Mașinile de spălat, esențiale în viața de zi cu zi, pot acumula în timp mucegai și mirosuri neplăcute, în special din cauza utilizării frecvente. O soluție la îndemână pentru această problemă vine de la Georgia, cunoscută ca „Clean with Georgia” pe TikTok, care propune o metodă simplă bazată pe două produse comune din casă: lămâia și pasta de dinți, conform Express.

Georgia explică într-un videoclip popular că acest truc poate elimina eficient mirosurile neplăcute din mașina de spălat. „Elimină mirosurile de mucegai din mașina de spălat cu acest truc cu lămâie și pastă de dinți”, spune ea. Pașii sunt simpli: tăiați o lămâie în două, adăugați o cantitate generoasă de pastă de dinți pe una dintre jumătăți și puneți-o direct în tamburul mașinii de spălat. Apoi, porniți un ciclu de spălare cu apă fierbinte. Rezultatul? Un tambur fără urme de mucegai și un miros proaspăt.

Eficiența acestei metode se datorează proprietăților naturale ale ingredientelor folosite. Acidul citric din lămâie dizolvă depunerile minerale și acționează ca un agent antibacterian natural, în timp ce pasta de dinți, cu textura sa abrazivă fină, contribuie la eliminarea murdăriei și a mucegaiului persistent. În plus, aroma de mentă a pastei de dinți lasă un miros plăcut în interiorul mașinii de spălat, după cum explică Georgia.

Pentru o curățare mai amănunțită, se poate aplica pasta de dinți direct pe garnitura de cauciuc a ușii mașinii de spălat, un loc predispus la acumularea de reziduuri și mucegai. Acest truc simplu nu doar că îmbunătățește mirosul, dar poate prelungi și viața aparatului.

De ce recomandă experții folosirea lămâii la curățenie

Bret Jackson, expert în curățenie la Letti and Co, confirmă beneficiile utilizării lămâii în gospodărie, inclusiv pentru rufe. Într-un interviu acordat publicației Homes and Gardens, el a explicat: „Sucul de lămâie este un dezinfectant natural și va ajuta la eliminarea oricăror bacterii care ar putea fi prezente pe hainele dumneavoastră. Este un balsam natural de rufe și vă va ajuta să păstrați hainele în cel mai bun aspect și senzație.”

Totodată, Jackson a subliniat că „parfumul proaspăt al sucului de lămâie va lăsa rufele tale cu un miros curat și proaspăt. De asemenea, este un agent natural de albire, așa că poate ajuta la strălucirea rufelor.”

Acest truc simplu, accesibil și ecologic ar putea deveni aliatul perfect pentru a vă menține mașina de spălat curată și hainele impecabile.