De ce trebuie uscate lemnele de foc

Există câteva lucruri de care trebuie să ții cont înainte de a folosi lemnele de foc pentru a-ți încălzi locuința. Și nu este vorba doar despre modul de tăiere a lemnelor, care, sigur, te va ajuta să economisești bani, ci și de felul în care stivuiești buștenii. Lemnul proaspăt tăiat are un conținut de apă de 40-50%, iar legislația europeană în vigoare privind controlul imisiilor (n.n. – transferul poluanților în atmosferă către un receptor) stipulează că acesta nu trebuie ars imediat, pentru a limita fumul dăunător și particulele fine. În plus, lemnul umed poate deteriora coșul de fum. Pentru a respecta nivelul maxim legal de umiditate al lemnului, care este de 25%, este necesar să usuci și să depozitezi lemnul de foc timp de mai multe luni.

Cât durează uscarea lemnelor de foc

Trebuie să acorzi suficient de mult timp pentru ca lemnul de foc să se usuce complet. Chiar dacă depozitezi buștenii în condiții optime, aceștia vor avea nevoie de câteva luni pentru a se usca, iar experții de la Stihl recomandă un minimum de 250 de zile. Dacă este posibil, cel mai sigur este să planifici o perioadă de uscare de aproximativ doi ani. Lemnul uscat se recunoaște cu ușurință. Acesta își pierde culoarea, devine tare și scoate un sunet gol atunci când este lovit sau stivuit.

De asemenea, un aparat de măsurare a umidității lemnului te poate ajuta să estimezi mai precis timpul de uscare. În același timp, depozitarea lemnului de foc în aer liber este un alt aspect important de care trebuie să ții cont. Astfel, printr-o depozitare corectă vei preveni putrezirea lemnelor sau apariția mucegaiului. Uscarea lemnului tare (lemnul de foioase) necesită mai multă răbdare decât uscarea lemnului moale (lemnul de rășinoase), dar este și mai rezistent la intemperii. Totuși, lemnul de foc nu trebuie păstrat prea mult timp. După cinci ani sau chiar mai mult, există riscul ca viermii de lemn să-și facă apariția și să-și depună ouăle în crăpături și găuri.

Importanța depozitării corecte a lemnelor de foc

Modul în care depozitezi lemnele de foc va influența în mod direct performanța sobei tale, durabilitatea acesteia și chiar atmosfera din locuință. Trebuie să știi că lemnul depozitat necorespunzător poate absorbi umezeală, poate produce fum inutil și poate reduce eficiența energetică, ia aceste lucruri trebuie evitate cu orice preț. Lemnul umed poate, de asemenea, să deterioreze coșul de fum.

Pentru a menține soba sau șemineul în stare optimă de funcționare, lemnul trebuie să aibă o umiditate mai mică de 20%, iar acest conținut redus de umezeală se va obține prin uscarea lemnelor timp de cel puțin doi ani, așa cum am precizat anterior, potrivit Panadero.com.

De asemenea, lemnul de foc trebuie depozitat în siguranță pentru a preveni reabsorbția umidității sau riscul de aprindere. Mulți oameni doresc să taie, să usuce și să depoziteze buștenii de lemn pentru a se pregăti pentru sezonul rece. Află din ghidul nostru util cea mai bună modalitate de a depozita lemnul de foc și multe alte informații esențiale.

Unde ar trebui depozitate lemnele de foc

Cantitățile mai mari de lemn de foc se depozitează cel mai bine în aer liber, iar specialiștii spun chiar că este de preferat de-a lungul peretelui sudic al unei clădiri. În acest fel, lemnul va primi suficient aer pentru a se usca, iar grămada este ferită de partea expusă vântului, reducând în mod considerabil riscul de putrezire sau de apariție a mucegaiului. Pentru depozitarea în exterior, o magazie de lemne construită manual oferă o protecție eficientă împotriva ploii și a umezelii. De aceea, nu se recomandă depozitarea lemnului de foc în pivniță sau în garaj, deoarece umiditatea acumulată în aceste spații poate duce la formarea mucegaiului. Dacă nu vrei să aduci buștenii în casă de fiecare dată când ai nevoie de ei, poți păstra o cantitate mică de lemne în interior, într-un suport special pentru lemne („log rack”). În cazul în care tai singur lemnele de foc nu este recomandat să le depozitezi în locuri neprotejate. Există riscul ca acestea să fie furate, iar pe deasupra multe ocoluri silvice cer ca lemnul tăiat să fie îndepărtat imediat din zona respectivă.

Cum depozitezi corect lemnele de foc

Depozitarea propriu-zisă a lemnelor de foc nu este complicată, fie că-l depozitezi în exterior sau în interior. Trebuie doar să urmezi câteva reguli simple ca să-l menții în stare perfectă și, astfel, să ofere eficiența energetică dorită. Iată ce trebuie să faci:

Nu depozita lemnul de foc în interior dacă nu este uscat în cuptor

Ai două opțiuni pentru depozitarea lemnului de foc, fie în interior, fie în exterior, iar alegerea corectă depinde de tipul de lemn pe care îl ai. Este important să știi că există trei tipuri de bază de lemn de foc: verde, uscat natural și uscat în cuptor. Lemnul verde este cel care tocmai a fost tăiat și nu a apucat încă să se usuce. Lemnul uscat natural este cel care a fost uscat la aer cel puțin șase luni pentru a-și reduce umiditatea. În sfârșit, lemnul care se usucă în cuptor se face la o temperatură de aproximativ 130°C timp de 36 de ore, până când umiditatea scade sub 20%, iar toți dăunătorii sunt eliminați.

Lemnul verde și cel uscat natural nu sunt sigure pentru depozitarea în interior, deoarece pot conține insecte, mucegai, pesticide sau ciuperci, în timp ce lemnul uscat în cuptor nu prezintă nici unul dintre aceste riscuri, putând fi păstrat atât în exterior, cât și în interior. Totodată, lemnul verde și cel uscat natural trebuie depozitate afară pentru a putea să se usuce în continuare. Cel verde conține încă foarte multă apă, iar cel uscat natural, deși a fost deja expus la aer timp de mai multe luni, rareori ajunge la gradul de uscăciune optim pentru ardere. Acesta depășește de obicei pragul de 20% umiditate, considerat ideal pentru o ardere eficientă. În schimb, lemnul uscat în cuptor trece printr-un proces controlat de uscare, menținându-se mereu sub 20% umiditate. Astfel, te poți baza pe el pentru o ardere mai fierbinte, mai lungă și mai curată, fără grija uscării suplimentare în aer liber.

Permite lemnului depozitat afară să „respire”

Cel mai important lucru în depozitarea lemnului de foc afară este spațiul. Toate cele trei tipuri de lemn au nevoie de spațiu pentru a fi protejate împotriva umezelii și a insectelor care se pot instala în el. Spațiul permite lemnului verde și celui uscat natural să continue procesul de uscare naturală, în timp ce, în cazul lemnului uscat în cuptor, spațiul îl menține în stare perfectă pentru ardere. Poți face asta în două moduri, și anume lemnul nu trebuie să atingă solul, iar grămada de lemne nu trebuie formată prea aproape de casă sau de alte construcții. Cea mai bună soluție pentru a ține lemnele departe de sol este o platformă din ciment, însă pot fi folosiți și paleți, scânduri de 2×4 sau o folie impermeabilă, adică orice strat care ține umezeala departe.

În ceea ce privește distanța față de clădiri, ideal este să păstrezi grămada de lemne la cel puțin 6 metri de casă. Altfel, riști ca termitele sau alți dăunători să ajungă în pereți. În plus, grămada prea aproape poate deveni un pericol de incendiu. De asemenea, lasă o distanță de câțiva metri între grămadă și alte structuri exterioare pentru a permite circulația aerului. În plus, taie ramurile sau vegetația care atârnă peste grămada de lemne pentru a împiedica accesul insectelor și umezelii.

Protejează de intemperii lemnul depozitat afară

Este esențial să protejezi lemnul de ploaie și de zăpadă. Evită zonele unde se formează bălți după ploi, dar și locurile prea umbroase, deoarece lemnul are nevoie de soare pentru a se usca, în caz că se umezește. După ce alegi locul potrivit, folosește o structură adecvată pentru depozitare, cele mai eficiente fiind un suport special cu prelată sau magazia de lemne. Suportul pentru lemne este o structură înaltă, cu suporturi laterale care mențin lemnul ordonat, iar o prelată fixată deasupra protejează grămada de ploaie și zăpadă. Magazia de lemne este o variantă și mai bună, deoarece are acoperiș înclinat, pereți ventilați și o parte deschisă pentru aerisire și acces facil, aflăm de la experții Procutfirewood.com.

Stivuiește corect lemnul pentru o circulație optimă a aerului

Modul de aranjare a lemnelor de foc este la fel de important ca locul depozitării. O stivuire greșită poate bloca aerul, ducând la apariția mucegaiului. Din acest motiv, așează lemnele într-un singur rând, astfel încât buștenii să fie orientați în aceeași direcție, lăsând, totodată, cel puțin 60 cm de spațiu pe laterale. Nu înghesui bucățile de lemn, ci lasă mici spații între ele pentru o ventilație cât mai bună. Dacă stivuiești lemn verde sau uscat natural, așează bucățile cu scoarța în jos pentru a facilita evaporarea apei. Pune lemnul mai verde la baza grămezii și pe cel mai uscat deasupra, pentru a-l folosi mai întâi. În schimb, lemnul uscat în cuptor poate fi stivuit cu scoarța în sus, deoarece nu mai are nevoie de uscare. Scoarța va proteja astfel lemnul de infiltrațiile de apă.

Alege strategic încăperea pentru depozitarea în interior

Dacă ai lemn uscat în cuptor și vrei să-l ții în interior, alegerea camerei este foarte importantă, deoarece aceasta trebuie să fie bine aerisită și cu un nivel de umiditate scăzut. De obicei, pivnița sau garajul sunt potrivite, cu condiția să aibă loc suficient pentru stivă și să fie foarte bine ventilate pentru a nu exista umiditate. Apoi, aplică aceleași reguli ca la depozitarea exterioară, și anume lasă spațiu în jurul grămezii și nu o ridica mai mult de 1,2 metri pentru a evita accidentele. Poți folosi și mici grămezi decorative de lemn uscat în cuptor în casă, care oferă un aspect rustic și natural interiorului.

Ține cont de nevoile tale

Înainte de a cumpăra sau de a tăia lemnele, gândește-te de câte ai nevoie cu adevărat. Nu are sens să depozitezi mai multe stive dacă folosești lemnul doar pentru câteva focuri de tabără pe an. În schimb, dacă este sursa ta principală de căldură, o singură stivă poate fi insuficientă. Depozitarea unei cantități potrivite de lemne este mai eficientă și din punct de vedere al costurilor și al spațiului. Mai puțin lemn înseamnă și un risc redus de incendii sau infestări cu dăunători chiar și atunci când calitatea lemnului nu este perfectă.

