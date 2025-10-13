Pentru a beneficia de această strategie modernă de tratament, pacientele se pot adresa unui centru medical care asigură servicii integrate, astfel încât toate procedurile indicate sunt realizate în același centru, fără să fie necesare alte deplasări.

După stabilirea diagnosticului, fiecare caz în parte trebuie să fie analizat de Comisia oncologică multidisciplinară – Tumor Board, formată din medici cu diferite specializări. Împreună, aceștia analizează rezultatele analizelor și investigațiilor efectuate de pacientă și pe baza acestora stabilesc cel mai potrivit parcurs terapeutic.

Pentru recomandarea unui tratament personalizat, sunt necesare teste avansate, precum analiza imunohistochimică a țesutului tumoral și teste genetice. În acest fel, medicul oncolog poate stabili o terapie țintită, indicând substanțele care atacă doar celulele maligne, fără să le afecteze pe cele sănătoase. Terapia țintită poate fi recomandată împreună cu alte metode de tratament pentru cancerul mamar, precum radioterapie, hormonoterapie, chimioterapie sau imunoterapie.

Intervenția chirurgicală pentru cancer mamar este o parte importantă a tratamentului, alături de procedurile oncologice. În funcție de indicația stabilită pentru fiecare pacientă în parte, operația poate implica mastectomie, adică îndepărtarea completă a sânului afectat, sau lumpectomie, care implică doar excizia tumorii, cu păstrarea sânului. Indiferent de procedura efectuată, este esențial ca tumora să fie îndepărtată complet, cu respectarea marginilor de siguranță oncologică.

La SANADOR, pacientele beneficiază de managementul integrat al cancerului de sân, prin servicii medicale complete. În funcție de indicație, diagnosticul este susținut prin examinări avansate, precum teste genetice pentru cancer de sân și analiză imunohistochimică, realizate în Laboratorul de Genetică Medicală SANADOR, respectiv în Laboratorul de Anatomie Patologică SANADOR. De asemenea, pentru evaluarea extinderii tumorale și identificarea metastazelor, pacientele au acces la examen PET-CT sau SPECT-CT.

Comisia oncologică multidisciplinară de la Centrul Oncologic SANADOR stabilește cel mai potrivit tratament, pe baza acestor investigații avansate. Pacientele pot efectua procedurile de tratament recomandate personalizat la Centrul Oncologic SANADOR, iar operațiile, atunci când sunt indicate, se desfășoară în deplină siguranță la Spitalul Clinic SANADOR, în unul dintre cele mai bine dotate blocuri operatorii din România, cu sprijinul Secției ATI de categoria I.

Intervențiile chirurgicale pentru cancer mamar sunt realizate la Spitalul Clinic SANADOR de o echipă cu vastă experiență, inclusiv prin metode conservatoare, în funcție de specificul fiecărui caz în parte, pentru obținerea celor mai bune rezultate.

Foto: SANADOR