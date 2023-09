Educația și ritmul noului an școlar 2023 – 2024 vor fi influențate de tranzitul lui Mercur prin zodii și de energia Săgetătorului care patronează studiile și învățătura. Chiar dacă noul an școlar începe sub semnul lui Mercur retrograd în Fecioară și vor mai fi perioade lungi de retrogradare până la vacanța de vară, horoscopul are vești bune pentru elevi și anunță un an școlar dinamic și plin de evenimente.

Aspecte generale

Astrologii arată că planetele care influențează cel mai mult parcursul unui an școlar sunt Mercur și Jupiter. În astrologie, Mercur simbolizează matematicile, astronomia, artele, știința și educația. Iar Jupiter simbolizează inteligența, capacitatea de învățare și memorare, curiozitatea apetența pentru cunoaștere.

Anul școlar 2023 – 2024 este marcat de Mercur retrograd în Fecioară și de Jupiter retrograd în Taur. Cele două planete ne arată că este nevoie, la început de an, de o perioadă de stabilitate și de organizare riguroasă. Cadrele didactice și inspectorii școlari sunt primii răspunzători pentru a organiza mult mai bine cursurile și educația în școli pentru noul an. Părinții, deopotrivă, sunt și ei răspunzători să stabilează un program mult mai riguros de învățare și odihnă pentru copii.

Lunile septembrie și octombrie vor fi dedicate cursurilor intense, toți elevii se vor concentra pe studii și mulți profesori vor încerca să recupereze ceea ce s-a pierdut în anul anterior. Dar luna noiembrie, când Mercur ajunge în Săgetător, va fi luna în care se vor vedea primele rezultate bune. Mulți elevi se vor simți mult mai bine pregătiți, vor participa la tot felul de examene și teste dificile, vor lua note mai bune și se vor implica mai mult în cursuri extrașcolare care dezvoltă aptitudinile și talentele native.

O altă perioadă benefică a noului an școlar va fi luna ianuarie, când are loc tranzitul lui Mercur din Săgetător în Capricorn și se va pune accentul pe studii temeinice, dezvoltare, cursuri motivaționale, cursuri opționale și pregătiri intense pentru elevii din anii terminali.

Anul școlar 2023 – 2024 va fi un an bun, multe zodii vor beneficia de influența benefică a lui Mercur și a lui Jupiter, în mod deosebit în a doua parte a anului, și mulți elevi vor avea rezultate mai bune și se vor îndrepta spre noi opțiuni.

Elevii din zodia Berbec

Tinerii nativi din zodia Berbec care merg la școală vor avea un an mai ușor, se vor acomoda mult mai repede cu orarul cursurilor și vor fi încântați să treacă prin experiențe noi, alături de colegi. Școala nu este niciodată grea sau plictisitoare pentru Berbeci, mai ales dacă au învățători și profesori dedicați și dacă sunt atrași în diverse evenimente și experiențe care completează cursurile din programă.

Pentru Berbeci, perioada cea mai bună a noului an școlar va cuprinde ultimele trei luni de cursuri, aprilie, luna mai și luna iunie, în care vor demonstra că pot mai mult și vor atinge rezultate mult mai bune.

Elevii din zodia Taurului

Jupiter este retrograd în semnul Taurului din luna septembrie până în ultima zi a anului 2023. În toată această perioadă, el va influența și educația sau șansele pe care le au elevii în școli sau studenții în universități. Prima parte a anului, până la vacanța de Crăciun, trebuie să fie o perioadă de acumulare și de învățare continuă, într-un ritm susținut.

În cea de a doua parte a anului, începând cu luna ianuarie, elevii din zodia Taurului vor avea o deschidere mai mare către activitățile extrașcolare care îi ajută să își dezvolte diverse aptitudini. Mulți dintre ei pot merge la cursuri opționale de desen, limbi străine, programare sau creație literară.

Elevii din zodia Gemeni

Nativii Gemeni se vor bucura de un an plin de evenimente și se vor concentra din ce în ce mai mult pe materiile lor preferate. De altfel, Gemenii sunt foarte selectivi și nu se dedică unui proiect, decât dacă sunt pasionați de acel domeniu. Elevii sau studenții din zodia Gemeni se vor orienta către noi pasiuni și vor căuta activități care să le hrănească spiritul liber și curiozitatea, consolidându-și în același timp cunoștințele dobândite în școală.

Mercur va avea un tranzit benefic pentru învățăceii din zodia Gemeni și le va da șansa să obțină rezultate bune la teste și examene și chiar să promoveze în cazul unor materii mult mai grele.

Elevii din zodia Rac

Ajutați de părinți și de profesori, elevii din zodia Racului trebuie să fie mai concentrați la școală și să încerce să acopere lacunele din anii anteriori. Pentru ei, anul școlar 2023 – 2024 este un an în care trebuie să acorde mai mult timp studiului și să fie mai dedicați. Așa vor reuși să ajungă la rezultate mai bune și să se orienteze mai mult spre materiile care li se potrivesc cel mai bine.

Mulți elevi sau studenți din zodia Racului vor redescoperi pasiunea lecturii și se vor întoarce la cărțile copilăriei, chiar dacă cei din jur vor continua să își petreacă timpul liber pe calculator. Lectura îi va stimula și le va oferi un univers plin de noi posibilități.

Elevii din zodia Leu

Ambițioși din fire, tinerii nativi din Leu sunt atrași de școală, le place să studieze, să iasă în evidență cu note bune și să fie apreciați. Anul acesta școlar va fi un an promițător pentru ei. Din luna noiembrie, când Mercur ajunge în Săgetător, se vor concentra mai mult pe materiile școlare și vor studia mai mult în paralel cu ceea ce li se predă la școală, pentru a fi mult mai bine pregătiți decât colegii lor.

Elevii sau studenții din zodia Leului nu vor avea nicio problemă la examene și teste. Pentru ei, totul va decurge firesc, vor lua note de trecere și se vor distra în vacanțe fără grija restanțelor.

Elevii din zodia Fecioarei

Începutul anului școlar 2023 – 2024, când Mercur este retrograd în Fecioară, este o bună perioadă ca elevii și studenții din această zodie să recupereze ce au pierdut și să citească mai mult din materiile preferate. Vor învăța bine, se vor concentra poate mai mult pe materiile realiste, pe matematică și fizică, și vor trece cu brio examenele.

Pe de altă parte, mulți tineri nativi din zodia Fecioară se vor orienta către anumite domenii de studiu care presupun un efort mai mare și mai multă implicare. Dar sunt ambițioși și vor impresiona profesorii.

Elevii din zodia Balanței

Copiii din zodia Balanță sunt foarte curioși, le place mult să citească, să caute informații, să descopere lucruri noi. Pentru ei, orice an la școală este un nou univers. Balanțelor le place să fie informate, le place să comunice, să discute, să întrebe tot felul de lucruri. Se implică în tot felul de activități extrașcolare și sunt apreciate.

Anul școlar 2023 – 2024 va fi un an prielnic, mulți elevi din zodia Balanței vor învăța foarte bine, iar examenele nu vor fi o problemă. Chiar dacă nu excelează la toate materiile, Balanțele vor avea rezultate bune la toate testele.

Elevii din zodia Scorpion

Tinerii din zodia Scorpion au nevoie de un impuls să se aplece mai mult asupra cărților. Sunt foarte inteligenți, se descurcă de minune la școală, prind din zbor toate informațiile noi și fac conexiuni rapide, dar sunt cam leneși. Încă de la începutul școlii, programul lor de studiu trebuie să fie unul bine organizat pentru a face față tuturor materiilor.

Scorpionii pot avea rezultate excelente la școală, dacă au mentori capabili să le deschidă gustul pentru informație și cunoaștere. Ei au o înclinație nativă să aprofundeze anumite subiecte și materii. Dacă se îndreaptă de mici către ceea ce le place, vor face performanță.

Elevii din zodia Săgetător

De multe ori, tinerii Săgetători au nevoie de noroc pentru a ajunge la rezultate mai bune la școală. Anul acesta, vor avea noroc să fie sprijiniți de Mercur, mai ales în al doilea semestru de cursuri. Dar trebuie să fie mai atenți la clasă și să citească mai mult, să lucreze în plus pentru a ține pasul cu elevii mai bine instruiți.

Copiii din zodia Săgetătorului au nevoie de stimulente pentru a învăța mai bine, iar acestea pot fi călătoriile, sportul, un hobby interactiv. Dacă părinții știu cum să le ofere mici distracții interesante, îi pot îndruma și spre cursuri.

Elevii din zodia Capricorn

Atenți, studioși, inteligenți și practici, elevii din zodia Capricornului nu au niciodată probleme la școală. Și anul acesta se vor descurca foarte bine, mai ales în ultimele două semestre. Ei vor învăța cu același interes ca în fiecare an și se vor bucura să participe la diverse cercuri sau grupuri de studiu.

Capricornii sunt interesați de studiu și de note mari. Pentru ei este o chestiune de onoare să își ia toate examenele cu note foarte bune. Și vor avea sprijinul lui Jupiter în ultimele două semestre ale anului pentru a obține mediile dorite.

Elevii din zodia Vărsător

Copiii Vărsători învață doar la materiile care le plac. Ei pot excela la materiile favorite, fie ele științe umaniste, matematică, logică, geografie sau sport. Anul acesta, cei mai mulți elevi din zodia Vărsătorului trebuie să încerce să se dedice și materiilor de bază, chiar dacă nu le plac. Cel puțin la începutul anului este nevoie de studiu intens și de recuperare.

În a doua parte a anului școlar, elevii din zodia Vărsător vor fi susținuți de Mercur și vor reuși să treacă de examenele mai grele, chiar dacă nu vor lua note excelente. Cu toate acestea, din rândul lor, vor fi și copiii mai puțin dedicați, care vor pierde la unele teste.

Elevii din zodia Pești

Anul școlar 2023 – 2024 va fi unul provocator pentru copiii din zodia Pești. Exigențele profesorilor vor fi mai mari, subiectele la teste mai complexe, iar copiii Pești nu excelează întotdeauna la învățătură. Mulți dintre ei se mulțumesc cu note modeste și învață doar atât cât este necesar pentru a trece de un examen.

Dar stilul lor s-ar putea să nu mai fie util în acest an, în care examenele vor fi mai grele și ștacheta se va ridica mai sus. Unii dintre ei vor avea nevoie de meditatori sau de colegi mai mari dispuși să le explice materia pe înțelesul lor.

