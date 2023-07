De unde răsare Soarele și unde apune

Acest spectacol ceresc ne dă posibilitatea să observăm și să apreciem frumusețea și puterea naturii și a fenomenelor astronomice. Cu toate acestea, locurile de unde răsare Soarele și, respectiv, unde apune acesta sunt mai mult decât niște simple coordonate geografice. Aceste locuri își dezvăluie caracteristicile unice și fascinante, oferindu-ne experiențe remarcabile și amintiri de neuitat. Aceste momente ne invită, parcă, să încetinim ritmul vieții noastre agitate și să ne bucurăm de frumusețea și de măreția naturii.

iecare răsărit și apus de Soare ne ajută să ne reconectăm cu noi înșine și cu lumea înconjurătoare, motiv pentru care ar trebui să profităm la maimum de aceste momente minunate și să le apreciem în toată splendoarea lor. Și asta, pentru că ele ne amintesc că fiecare zi este o nouă oportunitate pentru a ne bucura de viață și pentru a ne împlini visele. În acest articol ne-am propus să explorăm împreună locurile unde răsare și unde apune Soarele și să vorbim despre semnificația acestora.

Ce este Soarele

De-a lungul istoriei, Soarele i-a fascinat dintotdeauna pe oamenii de știință. În pofida faptului că aceștia nu îl puteau privi direct, aceștia au încercat prin numeroase metode specifice să studieze Soarele și să îi deslușească misterele care se ascunde în spatele lui. Până nu demult, Soarele era studiat cu ajutorul telescoapelor, însă ca urmare a progresului tehnologic din ultimii ani, acesta poate fi studiat prin intermediul sateliților artificiali.

Așadar, Soarele este steaua care se află în centrul sistemului nostru solar și care este cea mai apropiată de planeta Pământ. Potrivit experților în domeniu, Soarele este o sferă de plasmă extrem de fierbinte de dimensiuni uriașe, în centrul căreia au loc reacții nuclerare prin intermediul cărora este produs heliul din hidrogen. În acest fel sunt generate cantități uriașe de energie, care apoi este transportată înspre exterior și, implicit, degajată în spațiu.

Ce dimensiune și ce temperatură are Soarele

Dacă Soare nu ar fi, viața pe Terra nu ar putea exista, iar condițiile de bază necesare existenței vieții ar lipsi, potrivit site-ului CeEste.ro. În același timp, condițile climatice pe care le experimentăm în fiecare zi, anotimpurile și multe alte fenomene naturale și astronomice sunt influențate de Soare.

Potrivit măsurătorilor, dimensiunea unghiulară a Soarelui este de aproximativ o jumătate de grad, în cazul în care măsurarea este luata de pe Terra. Mai mult, suprafața totală a Soarelui este de circa 700.000 de kilometri, iar această estimare este realizată tocmai cu ajutorul dimensiunii sale unghiulare. De asemenea, Soarele este de peste 100 de ori mai mare decât planeta Pământ. În ciuda dimensiunilor sale uriașe, Soarele este considerat a fi o stea mică, iar dacă vorbim despre temperatura efectivă a suprafeței Soarelui, aceasta ajunge la circa 6.000 de grade.

De unde răsare Soarele și unde apune

Majoritatea oamenilor știu că Soarele răsare în est și apune în vest, iar acest lucru se datorează faptului că planeta Pământ se rotește în jurul propriei axe de la vest către est. Deoarece Pământul se rotește, Soarele pare că se deplasează pe cer de la est la vest.

Orele la care Soarele răsare și, respectiv apune variază în funcție de locația de pe Pământ, precum și de perioada din an. Spre exemplu, în emisfera nordică, Soarele răsare mai devreme și apune mai târziu în timpul verii decât în timpul iernii. Acest lucru se datorează faptului că planeta noastră este înclinată pe axa sa.

Emisfera nordică este orientată spre Soare în timpul verii și departe de Soare în timpul iernii. În emisfera sudică, este invers, adică Soarele răsare mai târziu și apune mai devreme vara decât iarna.

Orele la care răsare și, respectiv apune Soarele sunt, de asemenea, influențate de locația de pe Pământ. În aceste condiții, Soarele răsare mai devreme și apune mai târziu la Ecuator decât la poli, iar acest lucru se datorează faptului că „centura” Pământului, prima și cea mai lungă linie de latitudine geografică de 0°, care ajută la măsurarea planetei Pământ, se află mai aproape de Soare decât polii.

În ce punct de pe glob răsare prima dată Soarele

Locuitorii Sulinei sunt primii români care văd răsăritul de soare, orașul tulcean fiind cel mai estic punct din țara noastră. La nivel mondial, japonezilor le place să creadă că ei sunt primii din lume care văd răsăritul de soare, în timp ce locuitorii din Alaska susțin că ei sunt deținătorii acestui titlu neoficial. La fel, și rușii care locuiesc în districtul autonom Chukotka susțin același lucru, în timp ce locuitorii din capul estic al insulei de nord a Noii Zeelande, situată la nord de orașul Gisborne, spun că ei ar fi primii din lume care văd răsăritul de Soare.

Ei bine, Soarele răsare pentru prima dată în altă regiune a globului. Datorită convențiilor moderne în privința fusului orar GMT și a Liniei Internaționale de Date, punctul de unde se poate admira primul răsărit de soare de pe Pământ este vârful montan Hikurangi, care este situat la o altitudine de 1.752 de metri în lanțul Raukumara din Valea Waiapu. Este cel mai înalt vârf non-vulcanic din Insula de Nord a Noii Zeelande. Departamentul pentru conservarea patrimoniului natural și istoric din această țară a recunoscut și acceptat muntele Hikurangi ca fiind punctul de pe glob de unde poate fi admirat pentru prima dată răsăritul de soare datorită curburii Pământului. Neo-zeelandezii sunt primii care văd răsăritul de soare doar primăvara și vara, adică în prima jumătate a anului. În cea de-a doua parte a anului, tot datorită curburii Pământului, cei care admiră primii din lume răsăritul sunt locuitorii din Samoa, în special cei din capitala Apia, situată pe insula Upolu.

Soarele răsare la est și apune la vest de două ori pe an

Așa cum spuneam anterior, Soarele răsare la est, însă multă lume nu realizează că, de fapt, este vorba despre o generalizare. În realitate, Soarele răsare la est și apune la vest doar de două ori într-un an, în timpul echinocțiului de primăvară și, respectiv a echinocțiului de toamnă, adică singurele momente în care razele solare ajung pe suprafața Pământului cât mai perpendicular posibil. În schimb, în timpul solstițiilor de vară și de iarnă, razele de soare vor pica pe Pământ la un uinghi foarte înclinat.

În fiecare zi, punctele de răsărit și de apus se modifică ușor. Astfel, sunt zile din an în care Soarele răsare ceva mai spre nord, primăvara și vara, în timp ce în lunile de toamnă și de iarnă va răsări mai spre sud, aflăm de pe site-ul Solar Center.

În timpul solstițiului de vară, spre exemplu, Soarele răsare mai spre nord-est și apune mai către nord-vest. În fiecare zi după aceea, Soarele răsare mai la sud. La echinocțiul de toamnă, Soarele răsare spre est și apune spre vest, așa cum spuneam, apoi își continuă „călătoria” spre sud, până la solstițiul de iarnă, atunci când va răsări mai spre sud și va apune mai către sud-vest.

Rolul mișcării de translație a Pământului

Acest lucru se datorează faptului că înclinația și mișcările de rotație și de translație ale Pământului fac ca punctele cardinale în care răsare Soarele să nu fie întotdeauna în același loc.

La fel stau lucrurile în ceea ce privește apusul de soare, fenomen care are loc în vest, tot doar de două ori într-un an. Acest lucru are legătură cu durata zilelor de-a lungul celor patru anotimpuri ale anului. În funcție de înclinația cu care razele solare ajung pe suprafața Pământului, dar și de mișcarea de translație pe care o are planeta pe care locuim la un anumit moment al orbitei sale, Soarele va răsări mai aproape de est doar de două ori pe an, în timpul echinocțiilor de primăvară și de toamnă. Acestea sunt momentele în care Pământul este aliniat cu Soarele în așa fel, încât acesta răperfect în Est și pot apune în Vest.

Ce să mai știm despre răsăritul și apusul de Soare

Soarele descrie o mișcare de rotație aparentă de la est către vest, ca efect al rotației Pământului în jurul propriei axe, de la vest la est.

Apariția și dispariția Soarelui la orizontul aparent, ca urmare a mișcării zilnice aparente reprezintă răsăritul și, respectiv apusul. Totodată, la jumătatea intervalului dintre răsărit și apus, se află miezul zilei, adică momentul în care Soarele are cea mai mare înălțime față de orizont.

Ora la care răsare și, respectiv apune Soarele variază atât în funcție de poziția pe glob, cât și în funcție de poziția planetei Pământ pe ecliptică, adică traiectoria anuală aparentă a Soarelui prin constelațiile zodiacului. De asemenea, durata crepusculului variază în funcție de latitudine, de longitudine și de data calendaristică. Spre exemplu, în regiunile de nord situate la peste 60 de grade latitudine, în timpul verii, perioada de crepuscul durează toată noaptea, fenomen care este cunoscut sub denumirea de „nopți albe”.

Ce simbolizează răsăritul și apusul de Soare

În timp ce privim răsăritul și apusul Soarelui, nu putem să nu ne gândim la semnificațiile lor simbolice și la impactul pe care îl au asupra noastră. Răsăritul Soarelui reprezintă un nou început, o promisiune a unei zile pline de oportunități și speranțe. Ne trezește din somn și ne încarcă cu energie și inspirație pentru a ne atinge obiectivele. Este un moment în care putem pune în practică intențiile și visurile noastre.

Pe de altă parte, apusul de soare simbolizează încheierea unei zile pline de activități și de experiențe, unele dintre ele noi și inedite. Este momentul în care ne putem relaxa și putem reflecta asupra evenimentelor petrecute de-a lungul întregii zile. De asemenea, ne dă posibilitatea să ne reconectăm cu noi înșine și să ne regăsim echilibrul interior. În liniștea amurgului avem șansa să ne exprimăm recunoștința pentru tot ceea ce am trăit și să ne pregătim pentru odihnă în timpul nopții și pentru ceea ce ne va aștepta a doua zi.

Foto:123rf.com

