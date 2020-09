Câini de pază foarte curajoși și aventuroși, care se adaptează ușor în orice spațiu, iar asta îi transformă în animale de companie perfecte pentru apartament. Vezi ce caracteristici are una dintre cele mai îndrăgite rase de câini.

Informații generale despre rasa Dachshund

Rasa Dachshund a apărut pentru prima dată în Germania, acolo unde patrupezii erau denumiți și câini bursuc, deoarece “dachs” înseamnă “bursuc”, iar “hund înseamnă “câine” în limba germană.

Informații exacte nu se cunosc despre originile acestei rase, însă conform ilustrațiilor, este una dintre rasele de câini ce datează din secolul XV, iar în înscrisuri un câine de rasă era denumit “ciudatul viezure” sau “câinele pământului”, deoarece acesta obișnuia să vâneze viezuri.

Câinii erau folosiți atât pentru vânătoarea de viezuri, cât și pentru porci mistreți, dar și iepuri mici, nevăstuici, vulpi și căprioare. Între secolele XVIII și XIX, mai mulți pădurari germani au încercat să îmbunătățească rasa, transformând-o într-o rasă curajoasă, care să sape în bârlogul unui viezure și să intre acolo pentru a se lupta cu acesta.

Recomandări La Vaslui, o bunică nu s-a trezit după o operație de bilă, iar medicii au transferat-o inertă la spitalul COVID de la Bârlad, deși fusese testată negativ

Cum arată un câine Dachshund

Rasa Dachshund a fost obținută, conform zvonurilor, prin încrucișarea câinilor cu diverse tipuri de Spanieli și Terrieri. Astăzi, câinii sunt singura rasă recunoscută de vânător deasupra pământului, cât și subteran.

Din anul 1800, rasa de câini a început să fie tot mai mult crescută pentru animale de companie, decât ca vânători, deoarece patrupezii deveniseră preferați în curțile regale din întreaga Europa. Încă din 1950, rasa Dachshund a devenit una dintre cele mai populare rase de câini mici.

Cum arată un câine Dachshund

Câinii Teckel sunt cunoscuți sub trei forme: câini cu părul scurt, lung sau sârmos. De asemenea, sunt recunoscuți după dimensiunea lor: câine de dimensiune medie, câine pitic și câine cu o dimensiune standard.

Recomandări Cifrele oficiale: deși România tratează în spital 60% din cazurile de COVID-19, bolnavii mor mai repede

Este un câine scund cu un trup lung și picioare scurte, ba chiar lungimea corpului este principala caracteristică a rasei. Are botul alungit, fălcile scurte, urechile mari și ținute căzut, coada lungă și ascuțită și blana dublă cu un strat dens și sârmos, în timp ce blana interioară este fină și îi protejează corpul.

Câinele Dachshund are un aspect echilibrat, un miros foarte bine dezvoltat și chiar dacă are dimensiuni reduse, acesta latră zgomotos atunci când este nevoie.

Știi cum arată un câine Shih Tzu?

Tipuri de câini Dachshund

Câinele Dachshund cu părul neted are blana netedă și lucioasă, urechile lungi și căzute, iar coada se îngustează treptat spre vârf și nu este acoperită de prea mult păr. Acești câini pot avea fie o culoare de bază, spre exemplu negru, fie pot avea blana roșcată, crem și o pată albă pe piept.

Recomandări Cum a luat Eugen Teodorovici un împrumut de 1,1 milioane de euro cu salariu de 1.000 de euro

Câinele Dachshund cu păr sârmos este acoperit de blană deasă și dură la exterior, în afară de zona maxilarului, sprâncenelor și urechilor. Acesta are barbă și sprâncene mai lungi, caraterisitici ce îl diferențiază de ceilalți câini.

Câinele Dachshund cu părul lung are un aspect elegant datorită părului strălucitor, adesea ondulat sub gât și pe piept. Câinii cu păr lung au, de regulă, mai multe nuanțe diferite de blană, dar părul lor este moale, iar asta îi diferențiază de ceilalți patrupezi.

Personalitate și temperament

Chiar dacă sunt rase de câini mici, ei au o personalitate puternică și sunt foarte devotați stăpânului. Sunt încăpățânați și vor mereu să dețină controlul, tocmai din acest motiv latră zgomotos atunci când se simt amenințați.

Sunt câini ce pot trăi liniștiți și fericiți într-un apartament, deoarece nu au nevoie de prea multă activitate fizică, însă trebuie hrăniți cu grijă, deoarece pot avea probleme de obezitate.

În ciuda dimensiunii lor, sunt câini de pază mereu în alertă care nu se împrietenesc ușor cu străinii și nici cu obiectele din jur care îi deranjează. Pot deveni posesivi cu lucrurile lor, așa că nu sunt recomandați lângă copiii mici.

Află ce personalitate are un Golden Retriever

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Cum se dresează un câine Dachshund

Chiar dacă sunt câini mici, aceștia vor să dețină mereu controlul. Dachshund este un animal de companie inteligent, dar care acționează doar atunci când este într-o dispoziție bună. Dresajul trebuie făcut cu răbdare, deoarece câinele nu acționează la niciun tratament dur și nici la prea multe comenzi.

Trebuie dresat de la vârste fragede, pentru a fi învățat să-și facă nevoile afară, în caz contrar, va fi greu să mai deprindă aceste obiceiuri. Învață repede și se comportă frumos mai ales atunci când primește recompense delicioase, dacă nu le primește devine lipsit de orice interes.

Știi cum este mai bine să dresezi un Rottweiler

Toaletaj și îngrijire

Este un câine care nu năpârlește foarte mult, deci are nevoie de o îngrijire minimă. Îmbăierea se poate face doar la nevoie, iar blana poate fi ștearsă și cu ajutorul unui șervețel umed. Dachshund-ul cu blană sârmoasă are nevoie de un periaj mai des și de o îngrijire atentă a părului de câteva ori pe an. Altfel, nu este un câine care miroase urât.

Câinele are nevoie și de îngrijire dentară, pentru a îndepărta și preveni apariția depunerilor de piatră, iar unghiile trebuie îngrijire lunar.

Ce personalitate are un Dachshund

Boli și afecțiuni de care poate suferi un câine de rasă

Comparativ cu alte rase de câini, rasa Dachshund poate suferi de multiple afecțiuni, printre care: atrofia retinală, torsiune gastrică, epilepsie, surzire, hernia de disc, diabetul și boala Cushing.

Ce mănâncă un câine Teckel

Pentru un câine Dachshund sunt suficiente două mese pe zi, dar sunt admise și recompensele în lecțiile de dresaj și în special atunci când este în creștere. Regimul alimentar trebuie să fie variat, pentru a evita apariția problemelor digestive, iar hrana trebuie să fie mixtă, uscată și umedă.

Cantitatea porțiilor de mâncare diferă în funcție de mărimea, greutatea, dar și nivelul de activitate al câinelui.

Câinele Dachshund este unul dintre cele mai populare animale de companie din Germania. Rasa a fost aleasă ca prima mascotă oficială a jocurilor olimpice din vara anului 1972, în Munchen cu numele de “Waldi”. Este un patruped iubitor, inteligent și foarte jucăuș.

Sursă foto: Shutterstock.com

Citeşte şi:

Rasa Schnauzer – ce caracteristici are câinele cu sprâncene lungi

Terra Nova – ce caracteristici are câinele înotător

Doberman – caracteristici și temperament. Cum se dresează un animal de companie

PARTENERI - GSP.RO Țiriac, scos din sărite de mărirea pensiilor: „Care e economia? Știți ce a făcut Franța?”

PARTENERI - PLAYTECH Anna Lesko, declarație șocantă despre un concurent: ”M-a distrus, m-a violat!” Ce se întâmplă la Ferma 2020!

HOROSCOP Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 26 septembrie – 2 octombrie 2020. Luna Plină în Berbec | VIDEO URANISSIMA