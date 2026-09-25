5 știri by Libertatea - Actualitate, rubrica de știri găzduită de Dorin Chioțea, ne aduce și în această săptămână cele mai virale cinci știri din România.

Tot mai mulți pensionari aleg să își folosească economiile în folos propriu, lăsând pe plan secund ideea de a acumula averi, relatează BBC. În Marea Britanie, pensia completă de stat după 67 de ani este de peste 12.500 lire sterline pe an, în timp ce în Statele Unite valoarea maximă a prestațiilor sociale la vârsta de pensionare completă poate ajunge la 49.824 de dolari pe an.

Lăcrămioara Mariana Florea are acum șansa uriașă să vadă pentru prima oară în viață cu ochiul drept. Fetița din satul gălățen Comănești, aflată în programul umanitar al Fundației Ringier România, a fost operată la Clinica Infosan. Libertatea scrie că intervenția de peste două ore a echipei doctoriței Andreea Ciubotaru asupra cataractei și a strabismului cu care s-a născut Lăcrămioara a fost un succes.

În Munții Apuseni, la ceva mai mult de 1000 de metri altitudine, la poalele masivului Detunata Goală, există un sol înghețat pe toată perioada anului, desupra unui ghețar subteran ce ajunge până la 13 metri adâncime. Libertatea scrie că fenomenul natural face ca vara temperatura din această zonă specifică să fie cu 4-5 grade Celsius mai rece decât cea din jur, în timp ce iarna temperatura resimțită este mai ridicată.

Institutul de Neurologie și Boli Neurovasculare din București are acreditarea suspendată în urma unor inspecții realizate de Direcția de Sănătate Publică București, arată Libertatea. Saloanele supraaglomerate, uzura avansată a mobilierului și a grupurilor sanitare, pereții deteriorați, infiltrațiile, igienizare deficitară și problemele grave la rețeaua de apă caldă au dus la această decizie.