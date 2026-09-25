Ilan Laufer, investiție record de 12 milioane de euro. Ce afacere și-a deschis fostul ministru pe o suprafață de 13.000 de metri pătrați

Ilan Laufer a investit 12 milioane de euro în primul drive-in mall din România, pe care l-a inaugurat aseară la Otopeni. Fostul ministru a avut alături soția și copiii, iar printre invitați s-au numărat personalități din televiziune, muzică, gastronomie și business.

Noul concept propune o experiență diferită de cea a unui centru comercial clasic: vizitatorii pot comanda și beneficia de servicii direct din mașină, dar au și posibilitatea de a petrece timp în cele 15 restaurante, spații comerciale și supermarketuri.

Evenimentul de inaugurare a adunat numeroase personalități din televiziune, muzică, gastronomie, showbiz și mediul de business.

Ilan Laufer, investiție de 12 milioane de euro în primul drive-in mall din România

Gazdele serii, Ilan Laufer și Alina Laufer, au prezentat invitaților noul proiect și conceptul care își propune să aducă în România un mod diferit de a combina experiența de food, shopping și servicii. Alina Laufer a venit la eveniment cu 2 din cei 3 copii pe care îi are cu fostul ministru, dar și cu Karina, fiica pe care o are din mariajul cu Jorge.

„Am vrut să construim un loc adaptat felului în care trăim astăzi: vrem acces rapid, diversitate și libertatea de a alege cum ne petrecem timpul. La primul drive-in mall poți veni pentru o comandă rapidă, fără să pierzi timp, dar poți la fel de bine să cobori din mașină, să iei masa și să petreci câteva ore aici. Este un concept în care am crezut foarte mult și mă bucur că astăzi îl putem prezenta publicului. Investiția este de 12 milioane de euro, iar suprafața este de 13.000 mp”, a detaliat Ilan Laufer despre investiția record în această afacere.

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