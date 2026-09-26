Clasamentul celor mai bogați zece oameni din lume în luna septembrie 2026 este dominat autoritar de nume sonore din domeniul tehnologiei și al afacerilor globale. Topul reflectă influența majoră a liderilor din industrii diverse, pornind de la inovație tech și comerț electronic, până la modă sau divertisment.

Elon Musk rămâne lider absolut cu o avere colosală care sfidează recordurile istorice

Elon Musk, în vârstă de 55 de ani, rămâne pe primul loc cu o avere impresionantă de 892 de miliarde de dolari. CEO-ul SpaceX și acționar majoritar la compania Tesla (11%) a intrat în istorie în octombrie 2025, devenind prima persoană cu un patrimoniu de peste 500 de miliarde de dolari. „Este o onoare să pot contribui la progresul tehnologic al umanității”, a declarat Musk anterior.

Cofondatorul Google Larry Page își menține poziția de forță în fruntea clasamentului

Pe locul doi se află Larry Page, cofondatorul Google, cu o avere de 277 de miliarde de dolari. Deși nu mai ocupă funcția de CEO al Alphabet, compania-mamă a Google, Page rămâne membru al consiliului de administrație și unul dintre principalii acționari ai gigantului tech.

Jeff Bezos părăsește primul loc dar rămâne o prezență constantă pe podiumul bogaților

Al treilea în clasament este Jeff Bezos, cu o avere estimată la 268 de miliarde de dolari. Fondatorul Amazon, care a renunțat la funcția de CEO al companiei în 2021, este acum co-CEO al unui startup de inteligență artificială, Prometheus. Bezos a dominat anterior clasamentele miliardarilor, fiind cel mai bogat om din lume între 2018 și 2021, conform As.com.

Sergey Brin investește masiv în inteligența artificială alături de gigantul Alphabet

Sergey Brin, partenerul lui Larry Page în crearea Google, deține o avere de 256 de miliarde de dolari. Și el este membru al consiliului de administrație al Alphabet și se concentrează pe proiectele de dezvoltare din domeniul inteligenței artificiale.

Michael Dell a transformat o mică afacere de cămin într-un gigant tehnologic global

Michael Dell, cu 241 de miliarde de dolari, ocupă locul cinci în clasament. Creatorul Dell Technologies a pornit de la a vinde calculatoare din dormitorul său din timpul facultății, ajungând să conducă una dintre cele mai mari companii de tehnologie din lume.

Mark Zuckerberg conduce imperiul Meta și rămâne unul dintre cei mai puternici miliardari

Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta, deține o avere de 197 de miliarde de dolari. Sub conducerea sa, Facebook s-a transformat într-un imperiu al social media, incluzând platforme renumite precum Instagram și WhatsApp. Zuckerberg este încă la cârma companiei care domină rețelele sociale la nivel mondial.

Fondatorul Oracle Larry Ellison forțează achiziții masive în industria divertismentului

Larry Ellison, fondatorul Oracle, are un patrimoniu de 193 de miliarde de dolari. Recent, el a colaborat cu fiul său pentru a fuziona companiile Paramount și Skydance Media. Ambiția lor nu se oprește aici, având planuri de a achiziționa Warner Bros. Discovery.

Jensen Huang duce compania Nvidia pe culmi prin revoluția globală a inteligenței artificiale

Jensen Huang, cofondatorul și CEO-ul Nvidia din 1993, a acumulat o avere de 191 de miliarde de dolari. Sub conducerea sa, Nvidia a devenit o forță globală în industria plăcilor grafice, esențiale nu doar pentru gaming, ci și pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

Steve Ballmer, fostul șef Microsoft, dă lovitura financiară cu echipa de baschet Clippers

Steve Ballmer, fost CEO al Microsoft între 2000 și 2014, este evaluat la 155 de miliarde de dolari. După cariera sa la Microsoft, Ballmer a achiziționat echipa de baschet Los Angeles Clippers pentru 2 miliarde de dolari, o investiție care i-a adus câștiguri semnificative, valoarea actuală a echipei fiind de 7,5 miliarde de dolari, potrivit Forbes.

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