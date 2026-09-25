România se află printre țările din UE cu cele mai mari scumpiri la benzină în august 2026. Prețurile la carburanți au crescut cu 26,7% într-un singur an

Șoferii din România se confruntă cu un nou val dur de scumpiri la carburanți, țara noastră situându-se printre statele membre ale Uniunii Europene care au raportat cele mai mari creșteri de preț la benzină în ultima lună de vară.

Datele oficiale furnizate de Oficiul European de Statistică (Eurostat) arată că tarifele la pompă au continuat să urce susținut, depășind cu mult ritmul mediu înregistrat la nivel comunitar.

În luna august 2026, prețul benzinei în România s-a majorat cu 6,6% comparativ cu luna iulie. Această creștere plasează România pe locul al doilea în topul european al scumpirilor lunare la benzină, fiind depășită doar de Spania, unde s-a înregistrat un avans de 8,2%.

În același interval, media creșterii de preț la nivelul întregii Uniuni Europene a fost de doar 3,3%, în condițiile în care 22 de state membre au raportat majorări, în trei țări prețurile au scăzut ușor, iar în alte două au rămas stabile.

În ceea ce privește motorina, evoluția din România a fost ceva mai moderată în comparație cu alte regiuni de pe continent. În luna august, prețul motorinei a crescut la noi în țară cu 6,1% față de iulie 2026, plasând România printre statele membre cu cele mai mici scumpiri la acest tip de combustibil. Spre comparație, media europeană a fost de 8,3%, iar țări precum Cehia sau Bulgaria au consemnat majorări lunare spectaculoase ale motorinei, de 14,3%, respectiv 13,5%.

Perspectiva de la un an la altul relevă însă o imagine extrem de apăsătoare pentru bugetul călătorilor și al transportatorilor din România. Raportat la luna august a anului trecut, prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal din țara noastră au explodat cu 26,7%.

Această evoluție vine în continuarea altor creșteri anuale accentuate înregistrate în lunile anterioare, când avansul fusese de 23,1% în iunie și de 24,2% în iulie.

La nivelul întregului bloc comunitar, prețul mediu al carburanților a fost în august 2026 cu 23,8% mai mare decât în august 2025, o accelerare evidentă față de lunile anterioare. Majorările anuale au fost resimțite în 26 dintre cele 27 de state membre ale UE, iar în 18 țări creșterile de la pompă au depășit pragul de 20%.

Creșterea înregistrată de România, de 26,7%, este a șasea cea mai mare din Uniunea Europeană.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale