Avioane de vânătoare finlandeze și suedeze au fost mobilizate de urgență, joi, pentru o operațiune comună de monitorizare a unor aeronave ruseşti care au pătruns în Golful Finlandei, relatează AFP.

Misiunea de alertă rapidă (QRA) a celor două ţări nordice membre NATO a identificat, cu această ocazie, un detaşament rus compus dintr-un avion de transport Tu-134, avioane de vânătoare MiG-31 şi avioane de vânătoare Su-30 „în spaţiul aerian internaţional deasupra Golfului Finlandei”, au precizat forţele aeriene finlandeze.

Aceasta a fost prima „misiune de identificare” operaţională comună pentru cele două forţe aeriene nordice.

„Marea Baltică nu a fost niciodată atât de vulnerabilă ca astăzi, dar nici nu a fost vreodată atât de bine protejată”, a reacționat prim-ministrul suedez Ulf Kristersson.

Tensiunile din jurul Mării Baltice s-au intensificat considerabil în ultimii ani, iar avioanele de vânătoare nordice sunt trimise în mod regulat pentru a intercepta aeronavele ruseşti, notează AFP.

Pe 2 septembrie, autorităţile finlandeze au anunţat că anchetează o „posibilă încălcare a teritoriului”, după descoperirea unei drone eşuate pe ţărmul unei insule din arhipelagul Porvoo, din Golful Finlandei.

În urma lansării invaziei ruse la scară largă în Ucraina, la 24 februarie 2022, atât Suedia, cât şi Finlanda au renunţat la decenii de nealiniere militară şi au aderat la NATO.

Miercuri, Finlanda a semnat un acord cu Ucraina pentru a-şi consolida cooperarea în domeniul dronelor şi al capacităţilor respective de apărare.

La 14 septembrie, Finlanda a decis să adere la programul de descurajare nucleară „avansată” propus de Franţa.