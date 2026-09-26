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Țara în care un om moare la fiecare 3,8 ore din cauza accidentelor rutiere: „Eliminarea radarelor, greșeală uriașă”

Mihai Toma
Mihai Toma
Jurnalist
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Pompieri care sting un incendiu al unei mașini accidentate
Ecuador este țara unde o persoană moare la fiecare 3,8h din cauza accidentelor rutiere. Sursa foto: Envato
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În Ecuador, o persoană moare la fiecare 3,8 ore în accidente rutiere, potrivit Anuarului Siguranței Rutiere 2025, citat de El Comercio. În 2025, 2.354 de oameni și-au pierdut viața, iar 17.932 au fost răniți pe drumurile țării din America de Sud.

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Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Potrivit Anuarului Siguranței Rutiere 2025, publicat de Agenția Națională de Transport (ANT), în 2025, au fost înregistrate 20.346 de accidente, cu un total de 2.354 de decese și 17.932 de răniți.

O persoane moare la fiecare 3,8 ore în accidente rutiere!

Care sunt cele mai afectate grupuri și momente?

Conform raportului prezentat pe 23 septembrie 2026, bărbații tineri sunt cei mai afectați: 7 din 10 persoane decedate sunt bărbați, iar unu din 3 avea între 20 și 29 de ani. Aproximativ 20% dintre victimele decedate sunt pietoni.

În plus, mai mult de jumătate dintre decesele cauzate de accidente rutiere au loc seara, între orele 19.00 și 5.59, iar aproape jumătate dintre ele au loc în weekend.

Zamora Chinchipe, cea mai periculoasă provincie

Provincia Zamora Chinchipe, din Amazon, a înregistrat cea mai ridicată rată a mortalității din cauza accidentelor rutiere, cu 33 de decese la 100.000 de locuitori, în comparație cu media națională de 13. Alte 12 provincii din Ecuador depășesc această medie.

Potrivit lui Dennis Cajías, director la ANT, rata națională reflectă doar decesele survenite la locul accidentului, ceea ce înseamnă că situația reală ar putea fi mult mai gravă.

În 2024, rata reală a mortalității a ajuns la 25 de decese la 100.000 de locuitori, ceea ce plasează Ecuadorul pe locul al treilea în America Latină, după Haiti și Republica Dominicană.

Cauzele principale și soluțiile propuse

Principalul factor care contribuie la accidente este excesul de viteză. Fostul director al ANT, Álvaro Guzmán, subliniază necesitatea introducerii de măsuri stricte de control al vitezei, inclusiv utilizarea radarelor.

„Eliminarea radarelor a fost o greșeală uriașă”, a declarat Guzmán, adăugând că este imposibil să se supravegheze cei 10.000 km de drumuri naționale doar cu polițiști sau agenți.

El propune, de asemenea, o întâlnire cu toate municipalitățile, coordonată de ANT, pentru a interveni în zonele cu cele mai multe decese.

Tehnologia, în sprijinul siguranței rutiere

ANT, împreună cu Iniciativa Bloomberg și Vital Strategies, a lansat Vizualizatorul Național de Securitate Rutieră, o platformă online care furnizează date actualizate lunar despre accidente, victime și răniți.

Potrivit coordonatoarei Andrea Flores, acest instrument permite accesul la informații detaliate, inclusiv localizarea geografică a punctelor critice de accidente.

„Mai mult de 50% dintre victimele fatale sunt motocicliști, bicicliști și pietoni”, a subliniat ea.

Impact social și economic

Accidentele rutiere afectează profund familiile din Ecuador, mai ales pe cele cu venituri mici și medii.

„Fiecare an aduce aproximativ 2.500 de decese, ceea ce înseamnă mii de familii care rămân fără susținătorul principal”, a explicat Andrea Flores.

Pierderea tinerilor în plină perioadă productivă contribuie la adâncirea sărăciei, conform unui raport recent al Băncii Mondiale.

Experții subliniază importanța educației rutiere, a modernizării infrastructurii și a utilizării tehnologiei pentru a reduce rata accidentelor.

„Acum, că avem datele, trebuie să acționăm rapid”, a concluzionat Guzmán, subliniind necesitatea unor măsuri imediate pentru a îmbunătăți siguranța pe drumurile din Ecuador.

Republica Ecuador, 17 milioane de locuitori, este situată în partea de nord-vest a Americii de Sud. Aparținând de Ecuador, la aproximativ 965 de kilometri spre vest, în Oceanul Pacific, este arhipelagul Insulelor Galápagos.

Situația din România

România se află din nou în topul țărilor europene în care șofatul este cel mai periculos, locul 3, după Serbia și Bulgaria, potrivit celui mai recent clasament bazat pe datele privind accidentele rutiere mortale din 2025.

Chiar dacă poziția este una îngrijorătoare, datele arată și o evoluție pozitivă față de anul anterior. În clasamentul precedent, România se afla pe locul al doilea, cu 77 de decese rutiere la un milion de locuitori. De altfel, la nivel european, România a fost anul trecut țara cu cei mai mulți morți în accidente rutiere.

În 2025, România a raportat 1.296 de decese rutiere, la o populație de aproximativ 19 milioane de locuitori.

Rata mortalității rutiere din România este cu 58% peste media UE, potrivit datelor analizate în raport.

Există însă și un indicator care arată că lucrurile s-au îmbunătățit pe termen lung.

Comparativ cu 2015, numărul deceselor rutiere din România a scăzut cu 32%.

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Tags: Ecuador America de Sud accident rutier
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