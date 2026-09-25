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Se apropie prima minivacanță din anul școlar 2026-2027. Cât costă o fugă la munte în weekendul 3-5 octombrie

Dana Arambescu
Dana Arambescu
Jurnalist
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Se apropie prima minivacanță din anul școlar 2026-2027. Sursă foto: Envato
Se apropie prima minivacanță din anul școlar 2026-2027. Sursă foto: Envato
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Elevii și cadrele didactice din sistemul preuniversitar din România vor beneficia de o zi liberă luni, 5 octombrie 2026, cu ocazia celebrării Zilei Internaționale a Educației. Deoarece această dată cade într-o zi de luni, copiii și profesorii vor avea parte de un weekend prelungit de trei zile, începând de sâmbătă, 3 octombrie, și până luni, 5 octombrie inclusiv.

Cuprins:

Cursurile urmează să fie reluate marți, 6 octombrie. Această zi liberă este valabilă exclusiv pentru sistemul de învățământ, nefiind o sărbătoare legală nelucrătoare pentru ceilalți angajați din sectorul public sau privat.

Primul weekend prelungit din anul școlar 2026-2027

La mai puțin de o lună de la debutul anului școlar 2026-2027, elevii se bucură deja de primul repaus prelungit. După această pauză de trei zile, cursurile vor continua timp de încă trei săptămâni, până la prima vacanță oficială din structura noului an școlar.

Vacanța de toamnă este programată între 24 octombrie și 1 noiembrie 2026, dată care marchează totodată și finalul primului modul de învățare.

Ziua Mondială a Educației marchează adoptarea, în anul 1966, a Recomandării UNESCO și a Organizației Internaționale a Muncii privind statutul cadrelor didactice. Acest document internațional stabilește regulile fundamentale legate de drepturile, responsabilitățile și condițiile de muncă ale profesorilor din întreaga lume.

În 2026, evenimentul principal organizat de UNESCO are loc chiar pe 5 octombrie la sediul central din Paris, marcând 60 de ani de la adoptarea recomandării istorice printr-o serie de dezbateri privind viitorul profesiei didactice.

Cât costă un sejur la munte în weekendul prelungit 3-5 octombrie 2026

Pe Valea Prahovei, în stațiuni populare precum Sinaia, Bușteni sau Predeal, o noapte de cazare pentru doi adulți și un copil la o pensiune de 2 sau 3 stele pornește de la aproximativ 450-550 de lei pentru o cameră dublă. Un sejur complet de două nopți pentru două persoane într-o astfel de locație ajunge la o medie de 900-1.100 de lei, reprezentând varianta cea mai accesibilă pentru familiile care caută un buget moderat.

În schimb, pentru cei care optează pentru un hotel de 3 sau 4 stele cu mic-dejun inclus și facilități moderne, prețurile cresc considerabil. În Sinaia sau Predeal, o cameră dublă la un hotel de 4 stele costă între 900 și 1.100 de lei pe noapte, făcând ca un sejur de două nopți să depășească 1.800-2.200 de lei, conform ofertelor disponibile pe platforma de rezervări Booking.

În Poiana Brașov, considerată una dintre cele mai scumpe destinații montane din țară, prețurile sunt și mai ridicate. Un weekend prelungit la un resort de lux cu centru spa, piscină interioară și servicii conexe poate ajunge ușor între 3.500 și 4.500 de lei pentru o familie de trei persoane.

Opțiuni ceva mai convenabile se găsesc în municipiul Brașov sau în zona rurală Bran-Moieciu, unde pensiunile agroturistice oferă pachete de două nopți la prețuri cuprinse între 550 și 750 de lei.

Pe lângă costurile de cazare, turiștii trebuie să ia în calcul și cheltuielile conexe, cum ar fi mesele la restaurantele locale, unde o masă pentru o familie la un restaurant de pe traseu poate adăuga cel puțin 200-300 de lei pe zi la bugetul total.

Calendarul vacanțelor școlare 2026-2027

Pe lângă minivacanța de la începutul lunii octombrie, elevii vor mai avea parte de zile libere în timpul cursurilor datorită sărbătorilor legale prevăzute de Codul Muncii. Astfel, în primul semestru sunt libere zilele de luni, 30 noiembrie 2026 (Sfântul Andrei) și marți, 1 decembrie 2026 (Ziua Națională a României). De asemenea, în semestrul al doilea, ziua de marți, 1 iunie 2027 (Ziua Copilului) va fi liberă pentru toți copiii.

Calendarul complet al vacanțelor pentru anul școlar 2026-2027 include 36 de săptămâni de cursuri și este structurat astfel:

  • Vacanța de toamnă: 24 octombrie – 1 noiembrie 2026;
  • Vacanța de iarnă: 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027;
  • Vacanța mobilă (de schi): o săptămână decisă de fiecare inspectorat școlar județean în intervalul 15 februarie – 7 martie 2027;
  • Vacanța de primăvară: 24 aprilie – 4 mai 2027;
  • Vacanța de vară: începe pe 19 iunie 2027 pentru majoritatea claselor.

Pentru elevii din anii terminali, cursurile se încheie mai devreme în vederea pregătirii examenelor naționale. Astfel, elevii claselor a VIII-a termină școala pe 11 iunie 2027, în timp ce elevii claselor a XII-a și a XIII-a finalizează cursurile pe 4 iunie 2027.

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Tags: vacanțe elevi Anul școlar 2025-2026 turism Ziua Educației
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