Alături de cine a apărut Smiley în fața a 6.000 de oameni în București: „Experiență interesantă”

Smiley și Oscar s-au duelat în ediția din 2026 a Red Bull SoundClash, pe scenele amplasate la Romexpo, în București, iar lupta a fost foarte strânsă în cele patru runde spectaculoase.

„Duelul dintre generații”, așa cum a fost el numit în mediul online, a adus față în față două universuri muzicale complet diferite, iar Oscar a fost cel care a avut câștig de cauză la final.

După cele patru runde judecate la distanțe infime, cei peste 6.000 de oameni prezenți la Romexpo au avut ultimul cuvânt și l-au trimis acasă pe Oscar cu centura de campion a celei de-a opta ediții Red Bull SoundClash din România.

Red Bull SoundClash e o provocare creativă pentru care artiștii combatanți construiesc un show unic, pe care nimeni nu-l mai poate vedea vreodată în aceeași formă: două scene față-n față, patru runde grele, măsurate cu strictețe de decibelmetru și publicul judecătorul suprem.

Sub bagheta lui Shurubel, MC-ul confruntării muzicale, spectatorii s-au împărțit aseară între scena albastră a lui Smiley și scena roșie a lui Oscar, dar granițele n-au rămas niciodată fixe. De multe ori, ce se întâmpla pe scena adversarului a rupt taberele și-a pus în mișcare valuri de spectatori dintr-un colț în altul la Romexpo. S-a scandat până la epuizare, s-a dansat, s-a aplaudat la unison. Scorul final a fost extrem de strâns: 438,6 la 438,3 pentru Oscar!

Oscar a mizat pe rescrieri, schimbări de registru și linii melodice neașteptate. Rapperul de 26 de ani a adus pe scenă versiuni adaptate ale unor piese semnate de Smiley, printre care hiturile „În lipsa mea” și „Plec pe Marte”, și și-a trecut propriile piese prin filtre de heavy metal, funk și EDM. Pe scenă i s-au alăturat și Azteca și Ștefan Costea, dar și Dan Bittman și fiul său, Alex Bittman.

„Cred că am început să lucrez din iulie la show-ul ăsta. Am început prima dată cu «În lipsa mea», care mi se pare cea mai complexă dintre toate piesele lui Smiley. După, am început să-mi refac toate piesele mele în alte stiluri muzicale, iar «Plec pe Marte» am terminat-o aseară”, a spus Oscar.

Unul dintre momentele cele mai emoționante ale serii a fost wildcard-ul Dan Bittman (invitat special), care a cântat cu Oscar „Să nu-mi iei niciodată dragostea”, una dintre cele mai cunoscute și iubite balade pop-rock din România. A fost un moment iconic, care a unit muzical toate generațiile prezente la Romexpo.

„A fost o experiență incredibilă. Sincer, nu mă așteptam. Red Bull SoundClash este un eveniment care nu poate fi replicat și a devenit un milestone pentru un artist. E genul de experiență pe care, ca artist, o trăiești o singură dată în viață”, a spus Oscar după anunțarea rezultatului.

Smiley a rezumat seara din perspectiva cealaltă: „Nu contează câștigătorul, contează că oamenii câștigă o experiență interesantă”.

Artistul le-a oferit celor prezenți la Romexpo o trecere creativ reinterpretată prin propriul palmares de hituri, alături de nume grele precum Alex Velea și Connect-R. La runda finală, „The Wildcard”, Ian, artist care are numeroase colaborări cu Oscar, a urcat pe scena lui Smiley, într-unul dintre momentele simbolice care au estompat cel mai clar granița dintre cele două tabere.