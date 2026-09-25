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O „broscuță” din 1967 a ajuns la RAR. Mașina legendară este din prima generație care a avut discuri de frână la roțile din față

Ionela Stănilă
Ionela Stănilă
Jurnalist
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O „broscuță”de 60 de ani, la RAR: mașina vine de la o bătrânică din Italia. Sursă foto: Facebook/ RAR.
O „broscuță”de 60 de ani, la RAR: mașina vine de la o bătrânică din Italia. Sursă foto: Facebook/ RAR.
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Expresia „mașină adusă din străinătate, condusă doar de o bătrânică până la magazin”, devenită un clișeu în piața auto din România, s-a dovedit a fi 100% reală în cazul unei inspecții recente desfășurate de Registrul Auto Român (RAR).

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„Uite o broscuță!”

Inspectorii RAR București - Voluntari au avut parte de o surpriză de proporții când la verificări s-a prezentat un exemplar legendar: un Volkswagen Beetle fabricat în urmă cu aproape 60 de ani.

Modelul clasic, cunoscut popular sub numele de „broască” sau „broscuță”, se află într-o stare remarcabilă și a fost la verificare.

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Reprezentanții instituției au publicat imagini cu autoturismul pe pagina de Facebook, confirmând povestea neobișnuită din spatele vehiculului istoric. Istoricul documentat al mașinii arată că fostul proprietar din acte a fost, în mod autentic, o doamnă în vârstă din Italia.

„La ce vă gândiți când auziți: Uite o broscuță!? Probabil că multe generații au avut și vor avea în minte imaginea mașinii legendare a Volkswagen. Despre Beetle se poate spune că este un automobil iubit în întreaga lume, căruia i-au fost atribuite nenumărate denumiri oficiale și neoficiale: Käfer, KdF-Wagen, Type 1, Beetle, Coccinelle, Broscuță, Cocoșatul, Buburuza, iar lista poate fi completată aproape la nesfârșit”, au scris în mesaj reprezentanții RAR.

Vehiculul de colecție din 1967 păstrează elementele originale de caroserie și dotările specifice epocii în care a ieșit pe poarta fabricii. Reprezentanții RAR au subliniat că astfel de exemplare bine întreținute ajung tot mai rar pe liniile de verificare din România, majoritatea fiind destinate colecționarilor privați sau evenimentelor dedicate vehiculelor istorice.

Conform inspectorilor, exemplarul din imagini, fotografiat la RAR București-Voluntari, este fabricat în anul 1967, are motorul de 1500 cmc și face parte din prima generație care a avut discuri de frână la roțile din față.

„Uneori, mitul bătrânelului de la care a fost cumpărată o mașină este real, așa cum se întâmplă în cazul de față. Actualul proprietar a achiziționat mașina de la un bărbat care o avea de nouă, primită cadou de la sora lui, din Italia”, se arată în mesajul publicat pe Facebook.

Una dintre cele mai influente mașini

Volkswagen Beetle, oficial Volkswagen Tip 1, este o mașină mică de familie produsă de compania germană Volkswagen din 1938 până în 2003. O icoană globală cunoscută pentru designul său asemănător unei insecte, Beetle este considerat pe scară largă una dintre cele mai influente mașini ale secolului al XX-lea, potrivit wikipedia.org.

1967 Volkswagen Beetle

Perioada sa de producție de 65 de ani este cea mai lungă pentru orice generație de automobile. Modelul Beetle fabricat în 1967 dispune de motorul de 1,5 litri de 43 de cai- putere și 100 Nm cuplu motor maxim.

Cu 21,5 milioane de unități produse în douăzeci de locații din întreaga lume, Beetle este cel mai bine vândută mașină cu o singură platformă din istorie și a doua cel mai bine vândută mașină din secolul al XX-lea.

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Tags: Stiri Auto Registrul Auto Român (RAR)
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