Premierul desemnat Siegfried Mureșan propune comasarea voluntară a comunelor mici din România, după modelul aplicat în Republica Moldova. Ideea este ca mai multe comune care au venituri reduse și administrații considerate ineficiente să se poată uni și să funcționeze cu o singură primărie.

„O primărie la o comună mai mare, în loc de trei primării la trei comune mici”

Mureșan spune că o asemenea reformă nu ar trebui făcută acum, ci imediat după alegerile locale și parlamentare din 2028.

„Vreau ca și comunele mici, care sunt ineficiente, care nu au suficiente venituri, să se unească, să aibă o singură primărie mai eficientă”, a declarat Siegfried Mureșan, vineri, la „România în Direct”, la Europa FM.

Premierul desemnat a spus că a analizat în această săptămână modelul aplicat în Republica Moldova și consideră că o variantă asemănătoare ar putea funcționa și în România.

„În Republica Moldova s-a făcut o comasare voluntară a comunelor pe durata mandatului acestui Parlament. Eu cred că acest proiect este și pentru România o idee bună, însă avem nevoie de un pic de timp să-l facem”, a spus Mureșan.

El a insistat că procesul ar trebui să fie voluntar.

„Să fie o comasare voluntară, ca să nu înțeleagă oamenii altceva, da? O comasare voluntară a comunelor”, a precizat premierul desemnat.

Mureșan a explicat apoi cum vede concret reorganizarea.

„Vreau ca și comunele mici, care sunt ineficiente, care nu au suficiente venituri, să se unească, să aibă o singură primărie mai eficientă, capacitate mai bună de a absorbi fondurile europene, de a oferi servicii publice mai bune pentru oameni, o primărie la o comună mai mare, în loc de trei primării la trei comune mici.”

De ce nu vrea Mureșan reforma acum

Premierul desemnat spune că nu consideră realistă o asemenea schimbare în actuala legislatură. Motivul invocat este timpul rămas până la următoarele alegeri și faptul că Guvernul pe care încearcă să îl formeze ar fi unul minoritar.

„Guvernul pe care îl propun e un guvern minoritar. Avem anumite urgențe și în economie, în buget, în finanțe”, a spus Mureșan.

El a explicat că mai sunt doi ani până la următoarele alegeri locale, iar o reorganizare administrativă nu ar mai putea fi începută în ultimul an înaintea scrutinului. Din acest motiv, Mureșan consideră că reforma ar trebui lansată după alegerile din 2028.

„Ca atare, cred că comasarea comunelor trebuie să fie un proiect de făcut imediat după alegerile locale și parlamentare în 2028”, a declarat premierul desemnat.

Modelul pe care Mureșan îl invocă este deja aplicat în Republica Moldova

Republica Moldova a introdus mecanismul de amalgamare voluntară printr-o lege adoptată în 2023, iar procesul a început efectiv în anii următori. Autoritățile moldovene explică faptul că două sau mai multe unități administrativ-teritoriale învecinate pot decide să se unească pentru a administra împreună serviciile locale și pentru a utiliza mai eficient resursele. Participarea este voluntară.

Procesul s-a extins puternic în 2026. La începutul lunii septembrie, Guvernul Republicii Moldova anunța că 561 de primării adoptaseră deja decizii finale de amalgamare voluntară, reprezentând 63% din totalul primăriilor țării. Dintre acestea, aproape două treimi aveau mai puțin de 3.000 de locuitori. Scopul declarat al reformei este ca administrațiile locale rezultate să dispună de mai multe resurse și să poată furniza servicii publice mai bune.

Mureșan leagă comasarea de accesarea fondurilor europene

Unul dintre argumentele premierului desemnat este că o administrație locală mai mare ar avea o capacitate mai bună de a pregăti și implementa proiecte finanțate din fonduri europene. În viziunea prezentată de acesta, unirea mai multor comune mici ar trebui să reducă numărul administrațiilor și să concentreze resursele într-o primărie mai mare.